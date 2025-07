EU-képviselő a brüsszeli költségvetésről: „Mi ez, ha nem a gazdák elárulása?”

A Fidesz EP-képviselője felhívja rá a figyelmet, hogy a bizottság e szerint 33 ezer milliárd forinttal csökkentené az európai agrártámogatásokat, hogy „ezzel a lendülettel 40 ezer milliárdot adjanak Ukrajnának”, miközben az európai uniós piacokat is megnyitnák a számukra.

„Mi ez, ha nem a gazdák nyílt színen történő elárulása?”

– teszi fel a kérdést Dömötör Csaba.

Hozzátéve, a magyar kormány álláspontja mindezzel kapcsolatban továbbra is világos és következetes, vagyis minden tárgyalóasztalnál küzdenek majd ezek ellen a tervek ellen, „az Európai Parlamentben és Tanácsban, földön, vízen, levegőben”.

Mint ahogyan a Mandineren is megírtuk korábban, Von der Leyenék már abban az állításban is ferdítenek, miszerint ez volna minden idők legnagyobb uniós büdzséje. Elsőre talán valóban nagyszabásúnak hangzik az 1200 milliárd eurós főösszeg kétezermilliárd euróra emelése, pláne mert az uniós bruttó nemzeti jövedelemre (GNI) vonatkozik, ám a különbözet egy része, azaz a GNI 0,11 százaléka valójában hiteltörlesztésre megy el.

A beharangozott új büdzsé még ennél is sokkal veszélyesebb „újítása”,

hogy a fő kedvezményezettek a jövőben már nem az unió állampolgárai lesznek, hanem egyértelműen Ukrajna.

A felállítandó Európai Versenyképességi Alap (ECF) védelmi és világűrrel kapcsolatos keretét 131 milliárd euróban állapították meg, az elosztási arányok most azt sejtetik, ennek húsz százaléka az ukránokhoz kerül. Emellett az Európai Békekeretből is mehet pénz Kijevnek, erre 30, 5 milliárd eurót szánnak. Mindehhez a Globális Európa Eszköz járul, 200 milliárd euró felett rendelkezve, ami a tagjelölteknek nyújthat támogatást – itt a legnagyobb kedvezményezett szintén Ukrajna lehet. Amely számára egy külön százmilliárd eurós kalapot is nyitnak afféle hitelkeretként.