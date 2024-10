A Pax Americana kivégzése

A jelentés szövegezői a közelmúltban megjelent írásukban több olyan alapproblémára mutattak rá, amelyek orvoslásával szerintük az Egyesült Államok esetleg vissza tudja állítani geopolitikai súlyát a világban, azzal párhuzamosan pedig hegemón törekvéseit is a megszokott mederbe terelheti. Kiemelik például a szövetségesek fontosságát. Nem mondanak új dolgot, a világ összes védelempolitikai elemzője pontosan ugyanerre figyelmeztet: egyedül egyetlen állam sem elég egy Kína–Oroszország szövetség elleni háborúhoz, pláne akkor, ha az kiegészülhet Észak-Koreával és Iránnal. Vagyis (és itt nyilván Donald Trumpnak szól elsősorban a figyelmeztetés) diplomáciai, ipari és katonai szempontból is erősíteni kell a meglévő szövetségeket, elsősorban természetesen a NATO-t. Az, hogy ezt nyomatékosítani kell, arra utal, hogy Trump szövetséglazítása után Biden nem tett eleget annak újbóli megszilárdításáért, bármekkora szlogenné is vált a beiktatása utáni „America is back” mondata.