A német gazdaságról – „Először nem volt szerencsénk, aztán meg jött a balszerencse”

Egyes cégek nem tudták teljesíteni a Covid-hitelek esedékes törlesztését, vagy nehezen tudtak új kölcsönt felvenni a hitelezési korlátozások és a finanszírozó partnerek lényegesen nehezebb feltételei miatt, mások pedig egyetlen nagy ügyféltől függtek, amely becsődölt.

A vállalatok a túlélésért küzdenek, a szakszervezetek mégis több bért követelnek

Válság idején általában nem szokás béreket emelni. A vállalatok kevesebb bevételekhez jutnak, és létkérdésük, hogy a költségeik ne emelkedjenek. Viszont Németországban is hiányzik a munkaerő, így a dolgozóknak megvan a tárgyalási alapja, hiszen annyira nem kell félniük a munkanélküliségtől. Az őket képviselő szakszervezetek élén választott képviselők vannak, akiknek pedig be kell mutatniuk, hogy eredményesen tárgyalnak. Márpedig a munkavállaló elsősorban a bérének növekedésében érdekelt. A Spiegel fel is tette a kérdést, hogy vajon nem túlzás-e ebben a gazdasági helyzetben a 7 százalékos béremelkedés.

A német újság cikkében a fém- és villamosenergia-ipar 3,9 millió munkavállalójának kollektív tárgyalási fordulójának kezdetét találóan Jürgen „Kobra” Wegmann korábbi profi labdarúgó mondásával foglalta össze:

Először nem volt szerencsénk, aztán meg jött a balszerencse.”

(„Zuerst hatten wir kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu.”)

A gazdasági mutatók hónapok óta csak egy irányba mutatnak. Lefelé. Sok minden utal arra, hogy a német gazdaság már második éve zsugorodik és nő a munkanélküliség. A válság jól látható néhány olyan vállalatnál is, ahol az IG Metall hagyományosan erős.