Washington összehangolt támadásra szólít fel Kína ellen

Az Egyesült Államok 2022 augusztusában indította útjára Biden elnök soha nem látott mértékű inflációcsökkentő törvényét (IRA), amely óriási állami támogatásaival igyekszik kiszorítani a nem amerikai gyártási összetevőket felhasználó és nem tengerentúli gyárakat a zöldenergia-piacáról. Bár a terv eredendően Kína ellen kovácsolódott, az európai vállalatok is keservesen megszenvedték az eredményeit, hiszen termékeikkel eleve óriási hátrányból indultak az USA-val szemben. Éppen ezért egyre többen választják Európa helyett az amerikai beruházásokat, hogy részesülhessenek az ottani támogatások, adókedvezmények és egyéb pénzügyi ösztönzők áldásos hatásából.

Az IRA a protekcionista gazdaságpolitika klasszikus példája, ám

Yellen szerint, ami úgy néz ki, mint egy kacsa, úgy úszik, mint egy kacsa és úgy hápog, mint egy kacsa, az nem feltétlenül kacsa.

Az amerikai pénzügyminiszter kereken visszautasította, hogy az IRA miatt a külföldi befektetők Európa kárára részesítik előnyben az Egyesült Államokat, ahogyan azt is, hogy a protekcionista törvény protekcionista lenne. Szerinte ez a jogszabály nemcsak az USA-nak, hanem Európának is jó, hiszen az amerikai gyártás felpörgetésével globális szinten lehet csökkenteni a tisztaenergia-technológiák költségeit, ez pedig világszerte áldásos hatást fejt ki a gazdaságokra. Yellen finoman utalt arra is, hogy amikor az Európai Unió protekcionizmussal vádolja az USA-t, hallgat a saját Green Dealjéről, amely ugyanolyan elemeket tartalmaz a zöldátállás gyorsítása érdekében, mint az amerikai IRA. Mint mondta, Washingtonnak egyébként semmi gondja az ilyen tervekkel, sőt egyenesen üdvözli azokat.

A május 24-i G7-es pénzügyminiszteri tárgyalásokat tehát az USA pénzügyminisztere vezeti. Terítéken két kritikus téma lesz: az orosz befagyasztott vagyonok elkobzásának lehetőségei, illetve a Kína ellen indítandó globális kereskedelmi háború kérdése. Előbbiben valamilyen megegyezés egészen biztosan születik, míg utóbbinál sokkal kényesebb a helyzet. Az Európai Unió valószínűleg tartani fogja magát az óvatos és fokozatos kockázatmentesítés politikájához, és nem szalad bele a Yellen által mutatott zsákutcába. A következő kérdés az lesz, az Egyesült Államok meddig hajlandó elmenni a nyomásgyakorlásban, hogy mégis az ő akarata érvényesüljön.

