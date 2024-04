Stratégiát vált a Tesla, mégsem lesz olcsó autó

Nem olyan biztos ez az út

Musk szerint a jövőben több vezető nélküli taxival találkozhatunk, mint hagyományossal.

Szerinte az egész általa megálmodott Tesla-projekt hiábavaló lenne, ha nem vezetné be a teljesen önvezető autókat.

Jelenleg azonban e jáművek használatát az amerikai és a kínai hatósági szabályok csak szigorúan korlátozott, kísérleti jellegű közúton engedélyezik.

A Reuters szerint a Tesla még nem bizonyította, hogy képes önvezető autót gyártani, annak ellenére, hogy ezt Musk évek óta ígérgeti. Sőt, még pereskedik is az Autopilot és a Full Self-Driving vezetői segédrendszerekkel kapcsolatos balesetek miatt, a Tesla ugyanis ezekért a figyelmetlen sofőröket okolja.

Beszéljenek a számok

Az autógyártó a kiszállításai terén múlt kedden tavalyhoz képest 8 százalékos csökkenésről számolt be, közvetlenül azután, hogy kínai versenytársa, a BYD 13 százalékos növekedést jelzett. A Tesla részvényei erre a hírre 5 százalékot estek, ezzel gyorsítva a tavaly július óta tartó több mint 40 százalékos zuhanást, ami mintegy 400 milliárd dolláros piaci értékvesztést jelent. A cég 545 milliárdos piaci kapitalizációja mégis magasabb, mint a következő három legértékesebb autógyártó, a Toyota, a Porsche és a Mercedes-Benz együttes értéke, hiszen a Tesla részvényei már régóta a tömeges értékesítésre és a vezető nélküli autókra vonatkozó jövőbeli várakozásokon alapulnak, nem pedig a jelenlegi eladásokon és a nyereségen.

Ha a cég folytatta volna a megfizethető autókra vonatkozó terveit, ezekkel a járművekkel becslésük szerint csak 2025 második felében léptek volna a piacra. A belépő szintű elektromos autó (EV) szegmense azonban már most dugig van kínai autókkal. A Reuters szerint, ha Musk nem a Cybertruckra összpontosított volna, akkor időben beléphetett volna az alacsonyabb árkategóriájú versenybe is. Bár ez a szögletes jármű már tavaly óta elérhető, még mindig dolgoznak egy olcsóbb változaton, amely várhatóan 2025-ben lesz készen.

Mindezek ellenére elképzelhető, hogy így sem tudta volna felvenni a versenyt a kínai árakkal. A BYD már számos alsó és középkategóriás modellt is kínál, köztük a Seagullt kevesebb mint 10 ezer dollárért (körülbelül 3,6 millió forintért). A távol-keleti autógyártó most azt tervezi, hogy ezt a gépjárművet több mint kétszeres áron exportálja – de ez várhatóan még így is olcsóbb lesz, mint a Tesla által tervezett belépő szintű kocsi. Így tehát lehetséges, hogy ezt átgondolva Musk azelőtt kilépett ebből a versenyből, mielőtt még belépett volna.

