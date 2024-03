Összekaptak a G7-ek az orosz vagyonon

Bár Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter hetekkel ezelőtt jelezte, hogy megtalálták a módját az orosz zárolt állami vagyon elkobzásának, a nemzetközi jogi szakértők és a világ vezető pénzügyi gurujai egyaránt a fejüket csóválták a hír hallatán, több esetben figyelmeztető nyilatkozatokat adva ki arról, milyen negatív következményekkel járhat egy ilyen precedens nélküli agresszív döntés.

Yellen jelen esetben finoman szólva is tét nélkül játszik. Az orosz (befagyasztott) vagyonnak csak elenyésző részét fektették be az USA-ban, az igazán nagy játékos a belga Euroclear alapkezelő, amely 200 milliárd eurónyi orosz jegybanki pénzen ül. Maga a vállalat egy ideig jó képet vágott a moszkvai pénzek valamilyen felhasználásának ötletéhez, ám Yellen noszogtatása után már határozottan közölte: abban, hogy a vagyonok kamatait használják fel Ukrajna támogatására, benne van, de óva int attól, hogy az alapösszeget bárki bolygatni kezdje. Nemcsak azért, mert teljesen ellentétes a nemzetközi és a szokásjoggal, de azért is, mert a továbbiakban nem lesz olyan ország a világon, amely rábízná az állami vagyonának kezelését. A kockázat egyébként is óriási: az Európai Központi Bank elnöke folyamatosan nyomja a vészcsengőt az elkobzás ötletét hallva. Mint mondja, egy ilyen lépés teljesen alááshatja az Európába és az euróba vetett pénzügyi bizalmat, ami a valuta értéktelenedését eredményezheti.

Francia és német nem

A G7-es pénzügyminiszterek legutóbbi találkozója után Bruno Le Maire francia tárcavezető nyíltan cáfolta az együttes akaratról keringő híreket, egyben Yellen ötletét is elutasította. Szerinte egyáltalán nem legális 300 milliárd dollárnyi orosz vagyon elkobzása és Ukrajnába küldése. Mint mondta, elutasítják az USA álláspontját, és meggyőződésük, hogy

az amerikai javaslatot a nemzetközi jog semmilyen formában nem tudja támogatni, márpedig a nélkül Franciaország nem adja áldását semmilyen vagyonelkobzásra.

Hozzátette: nemcsak a G7-ek megegyezése szükséges, hanem a G20-é is. (Ott azonban jelen van az asztalnál Kína és Oroszország is, vagyis az egész tárgyalás már a kezdete pillanatában feleslegessé válik.) Mindez nem azt jelenti, hogy a G7-ek feladták volna a megoldás megtalálását, mindössze azt jelzi, hogy néhány taggal szemben vannak országok, amelyek nagyon is számolnak a lehetséges következményekkel, az amerikaiak által emlegetett jogi alapot pedig erősen megkérdőjelezhetőnek tartják. Le Maire ezzel kapcsolatban széles körű nemzetközi konszenzust tartana célravezetőnek, még akkor is, ha egyébként egyetért azzal az ötlettel, hogy Ukrajna újjáépítését orosz pénzből kell fedezni.