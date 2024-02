Már az orosz zárolt vagyon brüsszeli őre is azt kéri, hogy ne nyúljanak a pénzhez

Eközben Amerikában

Nem csak Európában aggódnak a washingtoni ötlet nyomán elindult folyamat végkifejlete miatt. A szenátus előtt hever az ukrán újjáépítéséről (REPO) szóló törvénytervezet, amely felhatalmazást adna az elnöknek arra, hogy elkobozza Oroszország befagyasztott szuverén vagyonát az Egyesült Államokban, és Ukrajnának adja át az újjáépítése céljából.

Rand Paul republikánus szenátor egy friss írásában stratégiai baklövésnek és gazdasági háborús bűncselekménynek minősíti a tervezetet. Mint írja:

a REPO esetleges végrehajtása csak távolabb tolja a békekötés lehetőségét, hiszen megerősíti a moszkvai keményvonalasok azon nézetét, miszerint Moszkva valóban az USA-val, és nem Ukrajnával háborúzik.

„Az Egyesült Államok és Oroszország kapcsolatainak stabilizálásába vagy javításába vetett remények kivétel nélkül megsemmisülnek” – figyelmeztet, hozzátéve, hogy az elkobzás csak megerősítené Moszkvát abban a hitében, hogy tárgyalásos úton nem lehet rendezni a konfliktust.

Paul arra is felhívta a figyelmet, hogy Washington ötlete lehet, hogy segít Ukrajnán, de kifejezetten árt az Egyesült Államoknak. Moszkva ugyanis máris jelezte, hogy amennyiben hozzá mernek nyúlni a jegybanki összegekhez nyugaton, a Kreml pontosan ugyanazt fogja tenni a nála heverő 288 milliárd dollárnyi nyugati vagyonnal. Ez pedig semmiképpen nem nevezhető diadalnak az USA szemszögéből.

Rand Paul – tengerentúli verzióban – osztja az EKB aggodalmát is. Mint írja, Oroszország vagyonának elkobzása minden bizonnyal más országokat is végérvényesen meggyőz – elsősorban Kínát –, hogy az Egyesült Államok végleg megszűnt világgazdasági garanciaként létezni. „Igyekeznek még gyorsabban szakítani a dollárral, és a tartalékaikat más valutában tartani. Ez a dollármentesítési folyamat hatalmas katasztrófa lesz az Egyesült Államok pénzügyi erejére nézve.”

A szenátor azt is kiemeli: a törvényjavaslat újabb eszközt ad az oroszoknak az Egyesült Államok elleni harag fokozására. „Az amerikai vezetők szabályokon alapuló nemzetközi rendről beszélnek, pedig éppen most készülnek elkobozni egy olyan állam vagyonát, amellyel nem is állnak háborúban. Ahelyett, hogy a nemzetközi jog tiszteletben tartására kényszerítenénk ellenfeleinket, éppen mi mutatjuk meg nekik, hogy figyelmen kívül lehet hagyni azt. Követeljük, hogy mások tartsák be a szabályokat, mi azonban akkor szegjük meg azokat, amikor csak jónak látjuk” – mondja, rámutatva a legnagyobb veszélyre:

egy többpólusú világban Washington már nem számíthat arra, hogy bármit büntetlenül megússzon, különösen, ha egy atomhatalommal áll szemben.

„Washington külpolitikai rendszere súlyosan összetört. A helyreállításának jó kiindulópontja lehet az, ha elutasítjuk ezt a katasztrofális törvényjavaslatot” – írja a szenátor.

