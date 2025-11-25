Ft
Ft
6°C
-2°C
Ft
Ft
6°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Wellor Magyar Péter jelöltállítás

Ez nagyon fog fájni Magyar Péternek, újra lecsapott a balosok rémálma

2025. november 25. 05:57

„Kijevben van minden adat, csökkentjük a nyugdíjadat.”

2025. november 25. 05:57
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Nem kellett sokat várni Wellor legújabb dalára. A népszerű netzenészt is megihlette Magyar Péter jelöltállítási procedúrája. Finoman szólva kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket.

Ráadásul hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk »lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni«, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt a nevetséges, antidemokratikus színjátékot figurázta ki Wellor a Tiszajelölt-induló (Free Democrat Mix) című dalában.

Ízelítőül álljon itt néhány sor az új dalból:

»úgy lettem én jelöltjelölt

hogy Magyar Peti bejelölt

Vas megyét képviselem

bár lakóhelyem Debrecen

sárga mellényes aktivista

velünk van tele a lista

dékás, szoci, jobbikos

most már senki sem tilos

szavazz a Tiszára

Meglesz majd az ára

Ursula fogja a bal herém

nem leszek én már szuverén

Szavazz a Tiszára

Meglesz majd az ára

A Kicsinek kell a szerető,

Apja is lesz egy képviselő

a sorsunk most eldől

a program jön Büsszelből

felmérjük a vagyonod

a bűneidet meggyónod

ha a zsebed megtömve

bevágunk a börtönbe

Kijevben van minden adat

csökkentjük a nyugdíjadat.«”

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kovács András

Mandiner

Idézőjel

Hallod-e, te Magyar Péter? A tiszás demokráciát látva Kádár János is megnyalná mind a tíz ujját!

Magyar Péter 2024-ben még a nyitottságot és az átlátható jelöltállítást ígérte, mára azonban a Tisza Párt jelöltjei néma fegyelemben, sablonszövegekkel bújnak a nyilvánosság elől.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Burg_kastL71-C
•••
2025. november 25. 08:54 Szerkesztve
Nem a sütemény volt a lényeg, hanem a követőinek üzenhetett a kezében feszülő nyújtófával, hogy készüljetek a nagy összecsapásra. A minap egy feltett fotón a Tanácsköztársaság szobrát majmolta, az eszét vesztett módon rohanó, emberi mivoltából kivetkőzött vöröskatona alakját, akit a szobrásza megüvöltetett, hogy : " Fegyverbe !!! " Hiába, a vér kötelez. Ahogy a korabeli nótájuk szól : " Hej te bunkócska Te drága, te elevenfa gircses görcsös ága, te drága, ...Segíts most ! "
Válasz erre
0
0
btete757
2025. november 25. 08:39
Csökkentjük a nyugdíjakat.Kérem mondjon valaki egy olyan politikust aki ezzel a programmal választást nyert az elmúlt 100 évben. Valaki ezt elhiszi?
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 25. 06:47
Hogy néz ki ez a futóbolond ezen a fotón is, úgy fogja a sodrófát, mint a filmeken a rendőrök a gumibotot, nyilván látta a moziban, hogy milyen menő ez a testtartás. És úgy látszik, már szólni sem mer neki senki, hogy már megint hülyét csinált magából, miután megtiltotta a szektájának, hogy egyáltalán megmukkanjanak.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 25. 06:43
Hogy néz ki ez a futóbolond ezen a fotón is, úgy fogja a sodrófát, mint a filmeken a rendőrök a gumibotot, nyilán látta a moziban, hogy milyen menő ez a testtartás.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!