„Nem kellett sokat várni Wellor legújabb dalára. A népszerű netzenészt is megihlette Magyar Péter jelöltállítási procedúrája. Finoman szólva kissé elhúzódott a Tisza Párt képviselőjelölt-jelöltek bejelentése, többeknek még a bemutatkozását is módosítani kellett, mert más kerületben indultak, mint amiről tudtak, vélhetően az utolsó pillanatban a pártvezetés átpakolta őket, így feltöltve a hiányzó helyeket.

Ráadásul hiába hangoztatta a Tisza elnöke korábban, hogy náluk »lehet kérdezni, lehet beszélgetni, oda lehet jönni«, Magyar Péter képviselőjelölt-jelöltjei szájkosarat kaptak a pártelnöktől, arra hivatkozva, hogy a választás a Tisza belügye.