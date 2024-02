Mearsheimer: Nevetséges a NATO–Oroszország háború ötlete

Trump európai külpolitikája

Mearsheimer egyetlen olyan területet emelt ki Trump (amennyiben megválasztják) lehetséges külpolitikájából, amelyen szerinte a következő elnök markáns változtatást eszközölne. Mint mondta, az USA közel-keleti politikája nem sokban változna:

bár Trump keményebb hangot üt meg Iránnal szemben, mint Biden, fegyveres konfliktust ő sem akarna kirobbantani.

Rámutatott: Trumpnak abban igaza van, amikor azzal dicsekszik, hogy ő az egyetlen elnök, aki hivatali ideje alatt nem indított háborút.

Kelet-Ázsiában hasonló a helyzet. Trump alapjaiban változtatta meg az Egyesült Államok külpolitikáját a térségben, elsősorban Kína-ellenes gazdasági intézkedéseivel. Legnagyobb meglepetésre Biden nemhogy folytatta elődje munkáját, de még szigorított is rendelkezésein. Igaz – teszi hozzá a politológus –, az utóbbi időben igyekezett együttműködést mutatni Pekinggel, de elsősorban időnyerési céllal: miután az USA elakadt Ukrajnában, ráadásul a Közel-Keletre is feszülten koncentrálni kell, érthető módon nem szeretné, ha most robbanna ki Tajvan miatt egy háború.

Az egyetlen nagy változás valószínűleg az Európához fűződő viszonyban fog beállni – véli Mearsheimer. Trump nagyon is komolyan gondolja, hogy gyorsan véget vet az ukrajnai háborúnak, ahogyan azt is, hogy csökkenti az amerikai katonai befolyást a kontinensen. Hogy ez valóban a NATO struktúrájának nagyarányú megváltoztatásával jár majd, az is valószínű, még ha nem is jelentené az USA kilépését a tömbből.

Harmadik világháborút kiabálni régi trükk

A kérdésre, miszerint miért állítják a nyugati politikusok, hogy reálisan megnőtt a lehetősége egy Oroszország–NATO háborúnak, ráadásul a legközelebbi jövőben, Mearsheimer a nevetséges szóval válaszolt.

„Az érvelést alátámasztó feltételezés az, hogy Putyin egész Ukrajna meghódítására készül, hogy aztán megtámadja a NATO keleti szárnyát, ami arra készteti majd Európát, hogy elkezdje a harmadik világháborút. Ezért jobb most Ukrajnának segíteni minden eszközzel, mint megvárni, hogy bekövetkezzen a világégés. Ez az egész indoklás nevetséges” – mondta, rámutatva: Putyinnak egyrészt nincs szándékában egész Ukrajnát meghódítani, másrészt soha nem jelezte, hogy érdekelt lenne egy kelet-európai, pláne nem egy nyugat-európai háborúban.

„Értelmetlen az az elképzelés, hogy Oroszország nagy menetelésbe kezd.

Még Ukrajnában is gondjai vannak, ahhoz pedig, hogy megtámadja Kelet-Európát, végképp nincsenek meg a katonai képességei”

– vélekedett. Szerinte a harmadik világháborús forgatókönyv egy régi, jól bevált riogatási technika, amelyet az Egyesült Államok és Nagy-Britannia mindig is kiválóan alkalmazott. Jelenleg semmi realitása nincs, csupán arra szolgál, hogy még nagyobb nyomást gyakoroljon a nyugati politikusokra Ukrajna támogatásával kapcsolatban.