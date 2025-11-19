Hadirokkantakat cibálnak a frontra meghalni – ők meg távol a harcoktól élvezik luxuséletüket

De ha valaki az illemhelyét készítteti aranyból, azzal már nemcsak a gazdagságát fitogtatja – hanem üzen is. Azt üzeni embertársainak, hogy nemcsak saját magát tartja többre náluk, de még a végtermékét is.

Nem véletlenül lett jelkép Volodimir Zelenszkij üzlettársa, az ukrán elnök korábbi – híres és hírhedt – produkcióit menedzselő Kvartal 95 stúdió résztulajdonosa, Timur Mindics állítólagos aranyvécéje. Mert az ocsmány palota, a csillivilli autópark és a pénzkötegek még hagyján. Ha dühítő is, nem szokatlan a minden realitástól elszakadó, szinte tomboló pazarlás, hiszen ez a rendszereket túlélő, illetve a különböző rendszerekben újra- és újratermelődő, népnyúzó bojár elmaradhatatlan attribútuma.

Igen: ezek még mindig ugyanazok.

Ahogy átpörgetem Jevgenyij Prigozsin, Vlagyimir Putyin elnök egykori bizalmasa nyilvánosságra kerülő fotóit szentpétervári villakomplexumáról, ugyanez az erőszakos giccs köszön vissza (igaz, aranyvécéje nem volt a tar zsoldosvezérnek, ahogy Viktor Janukovics exelnöknek sem, akiről 2014-es elkergetése után ezt híresztelték – de semmi meglepő nem lett volna abban, ha mégis van) az aranytömbök és készpénzhegyek mellett. Bizony: ezek ugyanazok.