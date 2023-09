Moszkva nem fogy ki a fegyverekből

Sok jó chip kis helyen is elfér

Jelenleg az Egyesült Államok és az Európai Unió közös listáján harmincnyolc olyan termékcsoport szerepel, amelyet exporttilalommal sújtottak az orosz haditermelés kiterjesztésének a megakadályozása érdekében. Ezek közül kilenc olyan van, amelyet az intelligens fegyverekhez nélkülözhetetlen alkatrészek miatt kell blokkolni.

Csakhogy – mint arra a CSIS és a The New York Times is rámutat – az exporttilalmak működnek többmilliós, de egyáltalán nem funkcionálnak pár százas tétel esetén. Két-háromszáz cirkálórakétához szükséges chip néhány hátizsákban szállítható, az ilyen alacsony mennyiség ráadásul megbújik a bürokrácia papírtengerének jótékony homályában. Ráadásul Moszkva jól tudja hasznosítani a fegyvereiben a nem csúcstechnológiás chipeket is: a középmezőnyből elég nagy a választék a Nyugaton kívül, ezeket az alkatrészeket pedig a fegyveripar mellett számtalan más területen is használják, így az exportőr országok (kihasználva a kettős felhasználású termékekre nem vonatkozó szankciókat) nyugodt szívvel kereskedhetnek velük.

A lap tehát ugyanazt írja, ami CSIS-jelentésben szerepel: irreális azt gondolni, hogy Moszkva nem tud reagálni a tiltó rendelkezésekre, és nem képes megoldani a fejlett vagy kevésbé fejlett alkatrészek, valamint összetevők importját: legfeljebb nem egyetlen óriási tételben, hanem szétaprózva csinálja.

Hidegindítás

Ahogyan annak idején a szankciókba vetett vakhitbe, most is akad olyan gondolat, amelybe a nyugati kormányok belekapaszkodhatnak. Az egyik ilyen, hogy Oroszország változatlanul óriási mennyiségben használja el a tüzérségi lövedékeit. Ezen még az sem segít, ha évi 2 milliót tud gyártani, annak ugyanis a többszörösére lesz szüksége.

Rossz hír számukra, hogy Putyin épp emiatt tárgyalt a napokban Kim Dzsongunnal, az észak-koreai vezetővel, aki a lehető leghamarabb meg is indítja a hatalmas, orosz típusú fegyver- és lőszerkészleteiből álló szállítmányokat Oroszország felé.

A Pentagon most az ideje nagy részében azon ötletel, hogyan tudná segíteni az ukrán légvédelmet a lehető leghatékonyabb haditechnikai eszközök biztosításával.

A Patriot-rendszerek április óta érkeznek északkeleti szomszédunkhoz, ahogyan az Avenger- és a Hawk-rakéták is. Mindez azonban még az össznyugati felajánlásokat beleszámítva is kevésnek bizonyul télen: Ukrajnának a hatalmas mérete miatt egyszerűen nem lesz elég fegyvere ahhoz, hogy az egész jelenlegi területén biztosítsa a légvédelmet a várhatóan folyamatos és intenzív orosz támadások ellen.

Egyetlen dolgot tehet: idejében kiválasztja azokat a részeket, ahová telepít védelmi rendszereket – és azokat is, amelyeket védtelenül hagy.

Fotó: Lángoló épület orosz rakétatámadást követően Kijevben, 2023. augusztus 30-án. MTI/EPA/Vadim Szarahan

