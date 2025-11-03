George Clooney kifakadt: Hiba volt Joe Biden helyett Kamala Harrist indítani!

A The Guardian arról ír, hogy George Clooney „hibának” tartja, hogy Kamala Harrist választották Joe Biden helyébe a 2024-es amerikai elnökválasztáson Donald Trump ellen, és hozzátette: nem bánja korábbi, a New York Timesban megjelent véleménycikkét, amelyben

felszólította a demokratákat, hogy keressenek új elnökjelöltet.

A CBS Sunday Morning című műsorában a színész és aktivista, aki

a Demokrata Párt jelentős pénzügyi támogatója, világgá kürtölte egykori vágyát: bárcsak a demokraták új előválasztást tartottak volna

az elnökjelölt kiválasztására. Ehelyett Harris-t a párt küldöttei virtuális szavazással jelölték.