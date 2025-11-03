Ft
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Donald Trump Kamala Harris Joe Biden George Clooney

George Clooney kifakadt: Hiba volt Joe Biden helyett Kamala Harrist indítani!

2025. november 03. 07:09

A demokrata aktivista és színész szerint Harris „nagyon nehéz feladatot kapott”, mert „saját eredményeivel kellett szembeszállnia”.

2025. november 03. 07:09
null

A The Guardian arról ír, hogy George Clooney „hibának” tartja, hogy Kamala Harrist választották Joe Biden helyébe a 2024-es amerikai elnökválasztáson Donald Trump ellen, és hozzátette: nem bánja korábbi, a New York Timesban megjelent véleménycikkét, amelyben 

felszólította a demokratákat, hogy keressenek új elnökjelöltet.

A CBS Sunday Morning című műsorában a színész és aktivista, aki 

a Demokrata Párt jelentős pénzügyi támogatója, világgá kürtölte egykori vágyát: bárcsak a demokraták új előválasztást tartottak volna

 az elnökjelölt kiválasztására. Ehelyett Harris-t a párt küldöttei virtuális szavazással jelölték.

„Volt egy esélyünk” – mondta Clooney. „Ahogy a véleménycikkben is írtam, szerettem volna, ha előválasztást tartanak és gyorsan leteszteljük a lehetőséget. Szerintem hiba, hogy Kamala lett a jelölt, hogy saját eredményeivel kellett szembeszállnia. Nehéz ügy, ha a kampány célja, hogy azt mondd: »Nem én vagyok az a személy«. Nehéz feladat, ezért nagyon nehéz helyzetbe került. Őszintén szólva, szerintem hiba volt. De most itt tartunk.”

Nyitókép: Frederic J. BROWN / AFP

 

pulsarito
2025. november 03. 08:27
Hihetetlen, hogy azért mert ismert színész, már mindehez is ért! Sok agyhalott meg megy utána mint a birka! Beteg egy világ, ahol ilyen csepűrágók formálhatják az emberek véleményét.
Szomszéd
2025. november 03. 08:15
Erre a faszra akkor figyeltem fel, amikor a 2022-es választások előtt kinyilatkoztatta, hogy "Magyarországon diktatúra van". Akkor lett nyilvánvaló, hogy itt nem kis dilettánsokkal állunk szemben. Mert hát mit is tudhat rólunk ez a hollivudi majsztró? Hát persze hogy azt, amit az itteni libsi-bolsik a szájába adnak. Aztán megnéztem a filmjeit is közelebbről, de egyet sem tudtam végig nézni: nyálas wokozás, érzékenyítgetés, huszadrangú semmik. De akkor miért is lehet ekkora sztár? Hát igen, van az a pénz, gondoltam. Most meg már ott tart, hogy prominens politikusa kíván lenni a demokratáknak? Ó, igen, ott a helye. :-)))
scorpicores
2025. november 03. 08:14
Ez a ficere még mindig itt tart???!! Inkább a romokban lévő házasságát próbálja meg megmenteni...
Mandarin.
2025. november 03. 08:06
Fölébredt a művész úr? Minden szava fölösleges, néha legjobb hallgatni.
