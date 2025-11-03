George Clooney kifakadt: Hiba volt Joe Biden helyett Kamala Harrist indítani!

Donald Trump teljes mellszélességgel beleállt a keresztények védelmébe – a katonaságot is bevetné
A demokrata aktivista és színész szerint Harris „nagyon nehéz feladatot kapott”, mert „saját eredményeivel kellett szembeszállnia”.
A The Guardian arról ír, hogy George Clooney „hibának” tartja, hogy Kamala Harrist választották Joe Biden helyébe a 2024-es amerikai elnökválasztáson Donald Trump ellen, és hozzátette: nem bánja korábbi, a New York Timesban megjelent véleménycikkét, amelyben
felszólította a demokratákat, hogy keressenek új elnökjelöltet.
A CBS Sunday Morning című műsorában a színész és aktivista, aki
a Demokrata Párt jelentős pénzügyi támogatója, világgá kürtölte egykori vágyát: bárcsak a demokraták új előválasztást tartottak volna
az elnökjelölt kiválasztására. Ehelyett Harris-t a párt küldöttei virtuális szavazással jelölték.
„Volt egy esélyünk” – mondta Clooney. „Ahogy a véleménycikkben is írtam, szerettem volna, ha előválasztást tartanak és gyorsan leteszteljük a lehetőséget. Szerintem hiba, hogy Kamala lett a jelölt, hogy saját eredményeivel kellett szembeszállnia. Nehéz ügy, ha a kampány célja, hogy azt mondd: »Nem én vagyok az a személy«. Nehéz feladat, ezért nagyon nehéz helyzetbe került. Őszintén szólva, szerintem hiba volt. De most itt tartunk.”
