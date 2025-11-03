Orbán Viktor: „Ne hagyjuk, hogy Ukrajnába vigyék a magyarok pénzét!”

Orbán Viktor a közösségi oldalán megosztott egy bejegyzést, amelyben ismertette, hogy az Economist egy friss elemzése szerint Ukrajnának 400 milliárd dollárra lenne szüksége a következő négy évben, hogy folytassa a háborút. „Fegyverek, újjáépítés, nyugdíjak, fizetések, a cechet pedig Európa nevére írnák.” – tette hozzá Orbán Viktor. A kormányfő szerint „más balek nem maradt, aki beszállna, ezért idegesek annyira Brüsszelben”.

A miniszterelnök úgy látja, hogy ezért nyúlnák le Brüsszelben a befagyasztott orosz vagyont, ezért akarják átalakítani az uniós támogatások rendszerét és ezért akarnak új hiteleket felvenni.

Orbán Vikor határozottan kijelentette: „Mi ezt elutasítjuk. Magyarországnak nem dolga finanszírozni Ukrajnát. Nincs rá okunk, sem politikai, sem gazdasági, sem erkölcsi szempontból. Európában nem vagyunk egyedül, de mi vagyunk a legnyíltabbak. Ezért támadnak folyamatosan Brüsszelből.”

Brüsszelben egy „jawohl-kormánynak” örülnének

Orbán Viktor szerint Brüsszelnek egy jawohl-kormány kellene, Európai Ügyészséggel, EU-konform gazdaságpolitikával, brüsszeli szakértőkkel, és egy fogott miniszterelnökkel. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Fidesz-KDNP pártszövetség a következő négy évben továbbra is a magyar családokat, a magyar vállalkozásokat és a magyar nyugdíjasokat fogja támogatni. Épp ezért indítják el a három- és kétgyermekes anyák adómentességét, terjesztik ki a 3%-os hitelt a vállalkozásokra, és ezért fogják tető alá hozni a 14. havi nyugdíjat is.