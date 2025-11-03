Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt telefonszám Magyar Péter adatszivárgás csaló ország

Eljött a telefonos csalók aranykora

2025. november 03. 09:36

Tegnap megkapták ingyen az ország 200.000 leghiszékenyebb emberének nevét, telefonszámát.

2025. november 03. 09:36
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Eljött a telefonos csalók aranykora.

Tegnap megkapták ingyen az ország 200.000 leghiszékenyebb emberének nevét, telefonszámát.”

Nyitókép: Facebook

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. november 03. 10:51
A tiszás hívek ezt nem értik! Szerintük max pici probléma a tiszának, úgyis más a felelős, az, aki ellopta az adatokat. Szerintük a kormány volt:-))))) Azt gondolják, hogy vásárláskor eddig is adtak meg adatot, tehát nincs probléma! Nem értik, nem érzékelik a különbséget a kettő között!
Válasz erre
0
0
ztibi
•••
2025. november 03. 10:42 Szerkesztve
És a félkegyelmű barom Jámbor a kormányon kéri számon, hogy nem segít! Mit segítsen??? És főleg miért??? Földig gyalázták, gyalázzák a kormányt, takarodjanak magyarpéterhez segítségért!
Válasz erre
0
0
Meritokrata
2025. november 03. 10:31
Sajnos az van, hogy ezeket az embereket bármibe bele lehet húzni egy-egy "jól" hangzó szólammal. Szerintem ez már nemzetbiztonsági kockázat. Akár alvóügynökök is lehetnek jópárukból.
Válasz erre
1
0
csulak
2025. november 03. 10:29
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!