A példátlan adatszivárgási botrány miatt az előválasztást is törölhetik Magyar Péterék
Magyar Péterék ukrán barátai úgy vigyáztak a személyes adatokra, hogy minden kikerült az internetre.
Tegnap megkapták ingyen az ország 200.000 leghiszékenyebb emberének nevét, telefonszámát.
„Eljött a telefonos csalók aranykora.
Tegnap megkapták ingyen az ország 200.000 leghiszékenyebb emberének nevét, telefonszámát.”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar Péterék ukrán barátai úgy vigyáztak a személyes adatokra, hogy minden kikerült az internetre.