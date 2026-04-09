„Magyarországon jó vállalkozónak lenni” – a Nyírtelekről indult Dávid sikeres üzletemberként sem felejti el, honnan jött

Kinek való a birkanyírás, és kinek nem? – a válaszért Ceglédig kell utaznunk
A TV2 új dokumentumsorozatában folytatódik a Sipos család története, és egy fiatal párt is megismerhetünk, akik sorsfordító döntés előtt állnak.
Társasházépítés és lakásvásárlás állami segítséggel – a TV2-n futó A mi történetünk legújabb adásában arra láthatunk példákat, sok munkával és kitartással hogyan tud ma egy többgyermekes család és egy fiatal pár egyről a kettőre jutni.
A Nyírteleken felnőtt Dankó Dávid szegény sorból jutott el odáig, hogy mára stabil anyagi hátteret tud nyújtani a családjának; feleségével három gyereket nevelnek egyetértésben. A pénzügyi tanácsadással foglalkozó férfi egyetemista kora óta keresi az újabb és újabb lehetőségeket, most viszont óriási dilemma előtt áll: érje be ennyivel, vagy kockáztasson, és vágjon bele egy, az eddigieknél jóval nagyobb. ám éppen ezért több rizikóval is járó vállalkozásba.
Most ugyanis lehetősége nyílna kedvező áron egy nagyjából hétszáz négyzetméteres telek megvételére, ahova hétlakásos társasházat építtetne. A kockázatot főképp az uniós politika változékonyságában és az ennek következtében potenciálisan elszabaduló építőanyagárakban látja, abban azonban biztos, hogy a felépült ingatlanok értékesítésével nem lenne problémája. Ahogyan az építőiparban járatos jó barátja is megerősíti:
„a sok állami támogatás és a kedvezményes, háromszázalékos hitel miatt nem lehet annyi új családi vagy társasházi lakást építeni, amire ne lenne szinte rögtön vevő”.
A vállalkozói léttől sem tart. És nemcsak azért, mert az eredeti munkájából stabil bevétele van, hanem mert úgy véli, Magyarországon jó vállalkozónak lenni, aki akar, annak van rá lehetősége, hogy megvalósítsa az álmait.
„Persze csak ha keményen meg is dolgozik érte. Egyszerű vályogházból jövök, amit egy pillanatra nem felejtettem el. Sőt, inkább büszke vagyok rá. A gyökereim azért is fontosak, mert ezeken keresztül tudok példát mutatni a gyerekeimnek, miért jó, ha az ember tiszteli a szüleit, nagyszüleit, és minél többször igyekszik viszonozni azt a sok segítséget, amit korábban tőlük kapott. Én akármilyen döntés előtt is állok, mindig kikérem a véleményüket, hiszen sokkal több az élettapasztalatuk, mint nekem. Arról nem beszélve, hogy a munka értékét, becsületét is tőlük tanultam meg” – mondja Dávid, akit a kamera a szavai megerősítésül egy nyírteleki családi látogatásra is elkísér.
Akárcsak a korábbi epizódok egyikében megismert fiatal párt, Ádámot és Esztert. A hamarosan házasodni készülő huszonévesek ezúttal a lány szüleihez utaznak a szlovákiai határszéli település Hanvába, hogy elújságolják: ugyancsak állami támogatások segítségével életük első közös otthonának megvásárlására készülnek a jelenlegi lakóhelyükön, Putnokon.
Ezt is ajánljuk a témában
Ebéd közben a kisebbségi lét kérdései is többször szóba kerülnek, egy szokatlan csavarral a háttérben: Eszter református lelkész szülei bő negyed évszázada az anyaországból költözve vállaltak szolgálatot a Felvidéken. A döntésüket azóta sem bánták meg, az édesapa szerint „errefelé máshol vannak a hangsúlyok, más az értékrend, még a Himnuszt is más hittel éneklik az emberek, mert mindig van szembeszél, hol kisebb, hol nagyobb”. Eszter pedig tanárnőként és magánemberként is ugyanezt a mentalitást hozta magával:
a magyarságot őrizni, ápolni kell, mert ez az egyik legnagyobb érték.
És hogy ezt a kormány is támogatja, sok más mellett a Szlovákia területén lévő egyházi épületek felújításában nyújtott segítséggel, külön öröm.
Az epizód végén újra visszatérünk Putnokra, ahol a kisközösségi összefogásra is hasonlóan örömteli példát láthatunk: Ádám egy alapítványt működtet a helyiek támogatására, és a bátyjával egy három gyerekét egyedül nevelő édesapának visznek adományokat.
„Nagyon hálás vagyok érte, hogy ennyi lehetőségem van. 24 éves fiatalként a munkám mellett tudok egy alapítványt működtetni, és a párommal nemsokára saját házba költözhetünk. A boldogsághoz nyitott szemmel kell járni, és élni mindazzal, ami szembejön. Aki mindig csak a rosszra gondol, elszalaszthatja a jövőt” – foglalja össze, miért néz bizakodva a következő évek elé.
Nyitókép: Dankó Dávid szerint Magyarországon ma jó vállalkozónak lenni. (Forrás: TV2)