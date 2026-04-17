Egy tehetséges Habsburg, aki ellen szabadságharcot vívtunk – I. József magyar királyra emlékezünk

Napra pontosan 315 éve, 1711. április 17-én hunyt el a Habsburg-házi I. József magyar király és német-római császár, akit hat éves regnálása ellenére kimagaslóan sikeres uralkodónak tartanak a történészek, ráadásul Magyarországgal is meglehetősen jó fej volt – a körülményekhez képest.

A zabolázhatatlan ifjú

A leendő király (született: 1678, meghalt: 1711) a csöppet sem felvilágosultan abszolutista és eléggé vallásüldöző I. Lipót fia volt, tőle örökölte címeit. Józsefet kilencévesen koronázták magyar királlyá, és huszonhat éves volt, amikor kezébe vehette az irányítást a leghosszabb ideig uralkodó Habsburg után – apja 47 évig volt császár!