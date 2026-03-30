Még mindig profi a Tankcsapda élőben, kár, hogy nem sokat hallottunk belőle

Az már kezdés előtt látszott, hogy nem sikerült megtölteni a helyszínt, az ülő szekció enyhén szólva is foghíjas volt, de az álló rész is igencsak szellős volt. Mindez abból a szempontból nem meglepő, hogy jelenleg nem a Tankcsapda az az előadó, amelyért a tinik megőrülnek, teljesen mások a trendek, illetve

a koncert időzítése sem volt szerencsés.

Egyrészt a rajongók egy része valószínűleg a magyar–szlovén meccset választotta, másrészt szintén szombat este lépett fel a Quimby az MVM Dome-ban, és tök más műfaj persze, de egy generációba tartoznak, sokaknál ugyanazokat a nosztalgikus húrokat pengetik.

Viszont kezdés előtt sem lehetett azt érezni, hogy itt valami nagy dolog készülődik, hátul állva legalábbis nem skandálták a nézők a zenekar nevét, a legtöbben enerváltan álldogáltak. Aztán amikor a Fűrész dallamaira bevonult az együttes, nem lehetett volna azzal a borzalmas koncertkritikai közhellyel élni, hogy felrobbantották a színpadot.

Sötétkék fényekbe burkolózva vágtak bele, olyan puritán hatást keltett a látvány, mintha csak előzenekarok lennének, ráadásul a relatív friss Ez az a nappal indítottak, amely korántsem az a közönségkedvenc, amitől bevadulna a tömeg. A hangzás hátul állva olyan gyatra volt, hogy amikor áttértek az egyik nagy kedvencemre, a Mindig a péntekre, csak a refrén közepén tűnt fel, hogy ezt játsszák. A színpadkép továbbra sem lett látványosabb, és kezdtem is aggódni, hogy ez egy nagyon gyenge este lesz. Már csak azért is féltem ettől, mert többször interjúztam a tagokkal, bírom őket, tudom, hogy szeretnek beleállni a kritikákba, és nem lenne kedvem beefelni velük, viszont ha gyenge a koncert, akkor mégsem írhatom, hogy szuper volt.