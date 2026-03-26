03. 26.
csütörtök
lukács laci bamako fejes tomi Aréna koncert rock tankcsapda Vörös Attila gitáros

„Nem pártoskodunk, az embereket akarjuk összehozni a Tankcsapda ernyője alá” – még inkább rákapcsol az ikonikus zenekar (VIDEÓ)

2026. március 26. 15:32

A lassan negyvenéves Tankcsapda megújult felállásban lép a színpadra: március 28-i arénakoncertjükön bemutatkozik az új gitárosuk.

Krupincza Mariann
Több apropója is volt annak, hogy a Tankcsapda nagyszabású sajtótájékoztatót tartott a MOL Campus Fresh Corner kávézójában. Lukács Laci és Fejes Tomi nemrég tértek haza a Budapest–Bamako-raliról, és a március végi budapesti nagykoncertjükön először lép  a úgy a színpadra Vörös Attila, mint a banda hivatalos gitárosa.

Mozgalmasan indult a tavasz a Tankcsapda számára, és még hol van a 2026-os év vége!
Mozgalmasan indult a tavasz a Tankcsapda számára, és még hol van a 2026-os év vége! (Fotó:Tankcsapda-kommunikáció)

Fetter Balázs, a MOL-csoport szponzorációs munkatársa a beszélgetés előtt felidézte, hogy a zenekar és a MOL-csoport kapcsolata immár 15 esztendős, és azt is elárulta, hogy ennek örömére 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

a MOL-applikációval rendelkezők 20 százalék kedvezménnyel vásárolhatnak jegyet a március 28-i Aréna-koncertre.

Ezt követően a Bamako-kalandról kérdezte a két zenészt. A jelenlévők egy rövidebb és egy hosszabb film révén is betekintést kaphattak a felkészülés pillanataiba a Hungaroring pályán és erdős környezetben egyaránt. A mintegy 9 ezer kilométeres élményutazás kiemelkedő pillanatai is a nézők elé tárultak.

Lukács Laci a filmek egyikében elárulta, hogy mivel mindig kereste az izgalmat – ejtőernyőzött is már, és a motorokat is szereti –, így rögtön igent mondott, amikor megkeresték a Bamako ötletével.

Fejes Tomi arról beszélt, hogy minden országban megbüntették már gyorshajtásért, még Amerikában is. De ez a veszély a rali ideje alatt nem fenyegette, hiszen voltak olyan szakaszok, ahol a felborult kamionok miatt két órát is kerülni kellett.

„Jobbra tevék!”

A rali ötletgazdája, Szabó Gál András, alias Villám Géza ismertette, hogy a rengeteg geopolitikai probléma miatt a Budapest–Bamako sosem halad át Algérián, helyette Marokkót, Szenegált és Sierra Leonét is érinti, utóbbi fővárosában, Freetownban van a befutó, ezért is látható annyi tengerpart a filmekben.

Ezután kérdésre válaszolva Fejes Tomi elmondta, hogy 1200 kilométer megtétele normál körülmények között is megterhelő, de volt, hogy egyes szakaszokon mindössze 15 kilométer per órás sebességgel tudtak haladni.

A zenekar dobosa extrém oldalról közelítette meg az autóvezetést, hiszen változó körülmények között kellett helytállnia. Példaként említette, hogy 

a kultúrából fakadóan a világ ezen pontján nem meglepő, hogy emberek rohangálnak át az úton, de az sem, hogy kecskék, bivalyok vagy tevék jelentik a forgalmi akadályt.

Lukács Laci ezt követően elárulta, hogy a 9 ezer kilométeres szakaszon végig Tomi vezetett, ő pedig a 12 éves turnébusz jobb egyben foglalt helyet, és plusz két szemként figyelte a veszélyforrásokat. Megjegyezte, hogy a felkészülés során korábbi felvételeket is megnézett, amelyek alapján igyekezett felkészülni, de teljesen más volt mindezt a saját bőrén érezni. Mint elhangzott, harmadik társuk Hubai Anti, az RTL riportere volt, aki végigélte velük ezt a kalandot.

Villám Géza az említett 15-ös szakasz kapcsán rámutatott, hogy az a nemzeti autópálya egy olyan része, amelyről nem tudja eldönteni, hogy „földút vagy betonút”. Ezért sem véletlen, hogy ott sorra felborultak a kamionok; arra is volt példa, hogy két roncs között el sem lehetett menni, miközben az út mellett ott tátongott a szakadék. A főszervező ennél a pontnál azt is kijelentette, hogy ezen a megmérettetésen nem autót kell tudni szerelni, hanem tudni, hol található autószerelő, és szót kell érteni vele.

A sajtótájékoztatón Villám arra is kitért, hogy a 2026-os év volt az eddigi legnagyobb futam, amelyen 1400 ember vett részt. A Tankcsapda tagjai nem lógtak ki a sorból, legfeljebb annyiban, hogy ismertebbek, és egy operatőrrel érkeztek.

 „Itt egy dolog számít: hogy beérj a célba, és főzz valamit.  

Van a Bamako ralin egy varázs; nem számít, ki honnan jött, hiszen mindenki egyformán küzd az elemekkel”– magyarázta.

Lukács hozzátette, hogy nem egyszer életmentő volt számukra, hogy reggel tudtak inni egy Fresh Corner kávét. Ráadásul volt olyan napjuk, hogy nem ettek semmit, mert nem volt rá idő, viszont a MOL frissítőinek köszönhetően vitte őket a lendület. Nem meglepő módon fogytak is, de idehaza rövid idő alatt visszaszedték a leadott kilókat.

Telt házas koncert az oázisban

Az idei Budapest–Bamako-rali exkluzivitását emelte, hogy a marokkói oázisban található szálláshelyükön a Tankcsapda koncertet is adott, sőt, Bochkor Gáborék még élőben be is jelentkeztek a helyszínről. Felidézték, hogy a marokkói szervezők és a ramadán okozott kisebb kavarodásokat, utóbbi miatt majdnem elmaradt a koncert is, de végül sikerült a házigazdákkal mindent „lezongorázni”.

Lukács úgy emlékezett vissza erre a napra, hogy végül minden LEGO-darab a helyére került, Fejes mögött pedig 

még egy púpos teve is pogózott.

Irgalmatlan volt a hangulat, és bár teljesen józan voltam, szürreális dolgok történtek velem” – jegyezte meg. 

Fejes Tomi mindehhez annyit tett hozzá, hogy sosem gondolta volna, hogy Marokkóban telt házas koncertet adnak. A dobos arról is beszélt, hogy teljesen megváltozott ezekben a napokban az értékítélete, az út helyretette az értékrendjét. Leginkább az volt rá nagy hatással, hogy látta, miként élnek a helyiek, és a nehézségek ellenére is mennyire boldogok. Lukács Lacival teljes egyetértésben leszögezték, hogy hálásak ezért az élményért, és ha lehet, jövőre más formában is végigcsinálnák.

Új virágzás előtt áll a Tankcsapda

A sajtótájékoztató másik két apropója Vörös Attila érkezése és a március 28-i Aréna-koncert volt. Fejes Tamás a Mandinernek bővebben is kifejtette, mit ért az alatt, hogy a fiatal zenész érkezésével új virágzás előtt áll a zenekar. Úgy véli, a Tankcsapdának éppen Laci a zenei gyújtópontja. Régóta együtt dolgoznak, és hiába vannak ők maguk tele zenei vagy marketingötletekkel, egy idő után kliséssé válik a gondolkodásuk. Ezért is szeretnek mindig külsős emberekkel együttműködni; ilyen a produkciós menedzserünk, Bakó Csaba is, aki formálja a gondolatainkat.

„Attila nagyon technikás, nemzetközi szinten is képzett gitáros, hiszen komoly tapasztalatokkal bír, többek között a Pantera egykori tagjaival is muzsikált együtt. Teljesen más dimenzióból érkezett, de a mi ötlettárunkhoz művészetileg jól kapcsolódik. Ezáltal a Tankcsapda egy olyan megújuláson mehet keresztül – a hagyományokat tiszteletben tartva –, hogy képes újat mutatni.

Attila jelenléte jót fog tenni a zenekarnak. Ez már a stúdióban, az új dalokon dolgozva is érződött” 

– tekintett előre a formáció dobosa.

Arra a kérdésünkre, hogyan tudják megszólítani a fiatalabb korosztályt, illetve öröklődik-e apáról fiúra a „rockervér”, Fejes azt felelte, hogy alapvetően divatossá vált önazonosnak lenni:

Nekünk Lacival ez az életünk, és rájöttünk, hogy mindenféle manír nélkül magunkat kell adni. Ha a saját megérzéseinkre hallgatunk, akkor járunk el a legjobban.

  • „Nem akarunk megfelelni semmilyen korosztálynak, 
  • semmilyen trendnek, 
  • nem akarunk a saját árnyékunknál nagyobbat nőni. 

Bármivel is találnak meg minket a kritikusaink, azok mind leperegnek rólunk, mert a közönség érzi rajtunk a hitelességet és azt az elhivatottságot, amely az elmúlt 36 évben is jellemzett minket, és a jövőben is fog. Mi nem megfejtjük a Tankcsapdát, hanem ösztönösen csináljuk” – magyarázta Fejes.

Az embereket akarják összehozni a Tankcsapda ernyője alá

Arra a felvetésünkre, hogy az elmúlt nyáron politikai szlogenek is beszivárogtak a koncertekre és fesztiválokra, amelyeknek nem feltétlenül lenne ott a helyük, Lukács Laci úgy reagált:

Mi mindig is a saját dolgunkkal foglalkoztunk, soha nem voltunk pártoskodó zenekar a szó semmilyen értelmében. Nagyon sokszor elmondtuk, és most is elmondjuk, 

hogy mi az embereket össze akarjuk hozni a Tankcsapda ernyője alá. 

Éppen ezért az, hogy más produkciók, más előadók milyen úton járnak, és mit csinálnak, mindenkinek a saját dolga. Mi ebben hiszünk” – szögezte le a frontember.

Vörös Attila, a zenekar új gitárosa hozzátette: nyugalommal vegyes izgatottsággal várja az arénakoncertet

„Izgultam eleget, igyekszem fenntartani azt, hogy ez így is maradjon. És bízom benne az eddigi visszajelzések alapján is, hogy egy lapon vagyunk. Ők is kíváncsiak rám, hogy mit tudok zeneileg és emberileg belevinni a produkcióba, én pedig készen állok belevinni a színeimet, a lendületemet. Szerintem ezt egy jó együttállásban, izgalmas felállásban tudom majd megélni” – vázolt fel egy pozitív jövőképet.

Végül Fejes Tomi arra is felhívta a figyelmet, hogy március 28-án látható utoljára ilyen felállásban a Tankcsapda, mert utána visszatérnek a trióformához. 

„Ha Tátrai Tibuszt, Bodor Mátét, Nagy Mátét, Takács Vilkót a Ganxsta Zolee és a Kartelből vagy Lukács Petát a Bikiniből meg akarja bárki nézni a Tankcsapdával, most jöjjön, mert ilyen többé nem lesz!”

Nyitókép: Tankcsapda-kommunikáció

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
spiltyu-2
2026. március 26. 16:05
Vörös Attila mit keres ebben a zenekarban? 🤔
cirmos
2026. március 26. 15:42 Szerkesztve
"néha úgy hiányzik a marihuána" az egyik legjobb tankcsapda-nóta, most is eljátsszák vajon?
