„Nem pártoskodunk, az embereket akarjuk összehozni a Tankcsapda ernyője alá” – még inkább rákapcsol az ikonikus zenekar (VIDEÓ)

– tekintett előre a formáció dobosa.

Arra a kérdésünkre, hogyan tudják megszólítani a fiatalabb korosztályt, illetve öröklődik-e apáról fiúra a „rockervér”, Fejes azt felelte, hogy alapvetően divatossá vált önazonosnak lenni:

„Nekünk Lacival ez az életünk, és rájöttünk, hogy mindenféle manír nélkül magunkat kell adni. Ha a saját megérzéseinkre hallgatunk, akkor járunk el a legjobban.”

„Nem akarunk megfelelni semmilyen korosztálynak,

semmilyen trendnek,

nem akarunk a saját árnyékunknál nagyobbat nőni.

Bármivel is találnak meg minket a kritikusaink, azok mind leperegnek rólunk, mert a közönség érzi rajtunk a hitelességet és azt az elhivatottságot, amely az elmúlt 36 évben is jellemzett minket, és a jövőben is fog. Mi nem megfejtjük a Tankcsapdát, hanem ösztönösen csináljuk” – magyarázta Fejes.

Az embereket akarják összehozni a Tankcsapda ernyője alá

Arra a felvetésünkre, hogy az elmúlt nyáron politikai szlogenek is beszivárogtak a koncertekre és fesztiválokra, amelyeknek nem feltétlenül lenne ott a helyük, Lukács Laci úgy reagált:

„Mi mindig is a saját dolgunkkal foglalkoztunk, soha nem voltunk pártoskodó zenekar a szó semmilyen értelmében. Nagyon sokszor elmondtuk, és most is elmondjuk,

hogy mi az embereket össze akarjuk hozni a Tankcsapda ernyője alá.

Éppen ezért az, hogy más produkciók, más előadók milyen úton járnak, és mit csinálnak, mindenkinek a saját dolga. Mi ebben hiszünk” – szögezte le a frontember.

Vörös Attila, a zenekar új gitárosa hozzátette: nyugalommal vegyes izgatottsággal várja az arénakoncertet.

„Izgultam eleget, igyekszem fenntartani azt, hogy ez így is maradjon. És bízom benne az eddigi visszajelzések alapján is, hogy egy lapon vagyunk. Ők is kíváncsiak rám, hogy mit tudok zeneileg és emberileg belevinni a produkcióba, én pedig készen állok belevinni a színeimet, a lendületemet. Szerintem ezt egy jó együttállásban, izgalmas felállásban tudom majd megélni” – vázolt fel egy pozitív jövőképet.

Végül Fejes Tomi arra is felhívta a figyelmet, hogy március 28-án látható utoljára ilyen felállásban a Tankcsapda, mert utána visszatérnek a trióformához.

„Ha Tátrai Tibuszt, Bodor Mátét, Nagy Mátét, Takács Vilkót a Ganxsta Zolee és a Kartelből vagy Lukács Petát a Bikiniből meg akarja bárki nézni a Tankcsapdával, most jöjjön, mert ilyen többé nem lesz!”

Nyitókép: Tankcsapda-kommunikáció