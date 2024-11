Elbúcsúzott Magyarországtól a Sum 41: méltó lezárása ez a fiatalkornak

Nyitókép: Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP

Sum 41 (Fotó: Pedro Gomes/Redferns)

Egyszer minden véget ér a mondás szerint, ez a vég pedig a Sum 41 életében most jött el, mikor egy búcsúturné keretében köszöntek el a rajongóktól. A zenekar Budapestet most kedden búcsúztatta el.

Hatalmas karriert járt be a kanadai rockzenekar, amely egy ontariói garázsból indult el, ahol az alapítók először még csak lejártak zenélni, majd később nekiláttak saját számokat írni. Az iskolai fellépések és házibulik mellett az első nagyobb siker a méltán híres Fat Lippel érkezett meg, ami egyből a slágerlisták élén landolt. Bár hosszú út vezetett el a búcsúturnéig, a vég nem most először közelítette meg a 28 éve aktív zenekart, ugyanis a frontembert, Deryck Whibleyt, konkrétan egy korty ital választotta el a haláltól. Az évek során többen elhagyták a bandát, aztán akadt olyan, aki visszatért, voltak új igazolások, mindig nagy volt a sürgés-forgás, de a stabilitás végül Whibley gyógyulása után köszöntött be, az elmúlt 8-10 évben.

A banda első embere teljesen nyíltan beszélt arról, hogy 2014-ben máj- és veseproblémái lettek a rengeteg elfogyasztott alkoholtól, csontsoványra fogyott és egy hónapig kórházban kezelték, mire meggyógyult. Miután Whibley felépült, a banda is talpra tudott állni.

2016-ra minden összeállt: a csapathoz csatlakozott Frank Zummo, aki Travis Barker (Blink-182) mellett korunk egyik legjobb dobosa; visszatért Dave Baksh gitáros; Tom Thacker gitáros is teljesen beilleszkedett – és ezzel új lendületet vett a kanadai banda. Megjelentették a 13 Voices nevű albumot, majd világturnéra indultak, melynek keretében felléptek a Sziget Fesztivál nagyszínpadán is, majd rá egy évre visszajöttek a Budapest Parkba, ahova két év múlva ismét ellátogattak. Szerencsére a banda nagyon szerette a magyar közönséget, nem hiába jöttek el az azóta megboldogult Volt Fesztiválra is, majd rá pár hónapra a Simple Plannel közösen a Papp Lászlóba.