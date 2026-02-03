Ezeket díjazták: Putyin az iskolában és az izlandi nők lázadása

Minden idők legsikeresebb Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválja (BIDF) zárult vasárnap: a rendezvény 12 éve alatt még soha nem voltak még ilyen sokan kíváncsiak az alkotásokra. A tavalyi rekordhoz képest is 40%-kal nőtt az eladott jegyek száma. A fesztivál díjkiosztó gáláján hét kategóriában hirdettek győzteseket, a közönségdíjat az Oscar-díjra jelölt Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin), valamint a Dermedt csend Izlandon című alkotás nyerte el.

A Senki tanár úr Putyin ellen alkotója, Pavel „Pasha” Talankin egy vidéki iskola videósaként folyamatosan rögzítette, hogyan lopakodik be a propaganda az intézmény falai közé és kényszeríti őt is az együttműködésre.

Pasha a felvételekkel távozott hazájából és David Borenstein rendezővel együtt bemutatta a filmjét.