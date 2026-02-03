Ezeket díjazták: Putyin az iskolában és az izlandi nők lázadása

Fődíj:
MÁKVIRÁG
I, POPPY
Vivek Chaudhary
India, Franciaország
Különdíj:
NATCHEZ, A RABSZOLGATARTÓK FELLEGVÁRA
NATCHEZ
Suzannah Herbert
USA
Kezedben a családod jövője / In your hands – the future of your family
Fődíj:
A ZAPATA-MOCSÁR MESÉI
TO THE WEST, IN ZAPATA
David Bim
Kuba
Különdíj:
ÖSSZEOLVADVA
WELDED TOGETHER
Anastasiya Miroshnichenko
Belgium
Kezedben a kapcsolatod jövője / In your hands – the future of your relationship
Fődíj:
BOLONDULJUNK MEG INKÁBB EGYÜTT!
BETTER GO MAD IN THE WILD
Miro Remo
Csehország, Szlovákia
Különdíj:
HUNCUT BARÁTNÉK
DOUBLE TROUBLE
Emilia Sniegoska
Lengyelország, Németország
Kezedben a világ jövője / In your hands – the future of the world
Fődíj:
VÉGELÁTHATATLAN ÚT
THE ROAD BETWEEN US: THE ULTIMATE RESCUE
Barry Avrich
Kanada
Különdíj:
AZ UTOLSÓ KÜLDETÉS
FACING WAR
Tommy Gulliksen
Norvégia
A diákzsűri díja:
ÁRNYÉKTUDÓSOK
THE SHADOW SCHOLARS
Eloise King
Egyesült Királyság
A nyugdíjas zsűri díja:
MEGÁLL AZ ÉSZ
CHANGE MY MIND
Robin Kvapil
Csehország
Közönségdíj:
SENKI TANÁR ÚR PUTYIN ELLEN
MR. NOBODY AGAINST PUTIN
Pavel Talankin, David Borenstein
Csehország, Dánia, Németország
DERMEDT CSEND IZLANDON
THE DAY ICELAND STOOD STILL
Pamela Hogan
Izland