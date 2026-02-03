Ft
Ezeket díjazták: Putyin az iskolában és az izlandi nők lázadása

2026. február 03. 15:04

Ezekért a filmekért rajongott a hazai közönség Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon.

2026. február 03. 15:04
null

Minden idők legsikeresebb Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválja (BIDF) zárult vasárnap: a rendezvény 12 éve alatt még soha nem voltak még ilyen sokan kíváncsiak az alkotásokra. A tavalyi rekordhoz képest is 40%-kal nőtt az eladott jegyek száma. A fesztivál díjkiosztó gáláján hét kategóriában hirdettek győzteseket, a közönségdíjat az Oscar-díjra jelölt Senki tanár úr Putyin ellen (Mr. Nobody Against Putin), valamint a Dermedt csend Izlandon című alkotás nyerte el.

A Senki tanár úr Putyin ellen alkotója, Pavel „Pasha” Talankin egy vidéki iskola videósaként folyamatosan rögzítette, hogyan lopakodik be a propaganda az intézmény falai közé és kényszeríti őt is az együttműködésre. 

Pasha a felvételekkel távozott hazájából és David Borenstein rendezővel együtt bemutatta a filmjét.

Az alkotást a nagy érdeklődésre való tekintettel a tervezett négy helyett tíz teltházas vetítésen mutatták be a nézőknek. Pavel “Pasha” Talankin többször is találkozott a hazai nézőkkel, közönségtalálkozókon vett részt és válaszolt kérdéseikre.

A másik közönségdíjat a Dermedt csend Izlandon című dokumentumfilm kapta, amely bemutatja, milyen az, amikor egy napra a nők szabadnapot vesznek ki és nem kerül vacsora az asztalra, nem nyitnak ki a boltok és nincs tanítás az iskolában sem.

Az egyhetes BIDF sikerét nemcsak a teltházas vetítések és a tucatnyi pótvetítés jelzi, hanem az is, hogy közel háromezer diák töltötte meg a résztvevő – fővárosi és vidéki filmszínházak – termeit. A BIDF fontosnak tartja, hogy 

a diákok találkozzanak a világban zajló eseményekkel, amelyek az ő jövőjüket is befolyásolják. 

Erre utalt a fesztivál idei jelmondata is: „A jövőd filmje már forog.”

A fesztivál Budapesten és 10 vidéki városban zajlott, 250-nél is több vetítéssel és háttérbeszélgetéssel. Közel 50 elismert külföldi alkotó érkezett Budapestre a fesztivál ideje alatt Dél-Koreától Kanadáig, hogy találkozzon a közönséggel. A BIDF-en száz önkéntes dolgozott.

A BIDF díjkiosztó ünnepségén jelentették be a versenyprogram eredményeit. A díjakról 7 kategóriában döntött a zsűri, köztük magyar és nemzetközi művészek, filmes szakemberek, újságírók.

A 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál díjazottjai

Kezedben a tudás jövője / In your hands – the future of knowledge

Fődíj:

HAWA ASSZONY ÉS A TALIBÁN

WRITING HAWA

Najiba Noori and Rasul Noori

Franciaország

 

Különdíj:

AGATHA VIRÁGZÓ ALMANACHJA

AGATHA’S ALMANACH

Amelie Atkins

Kanada

 

Kezedben az igazság jövője / In your hands – the future of justice 

Fődíj:

MÁKVIRÁG

I, POPPY

Vivek Chaudhary

India, Franciaország

 

Különdíj:

NATCHEZ, A RABSZOLGATARTÓK FELLEGVÁRA

NATCHEZ

Suzannah Herbert

USA

 

Kezedben a családod jövője / In your hands – the future of your family 

Fődíj:

A ZAPATA-MOCSÁR MESÉI

TO THE WEST, IN ZAPATA

David Bim

Kuba

 

Különdíj:

ÖSSZEOLVADVA

WELDED TOGETHER

Anastasiya Miroshnichenko

Belgium

 

Kezedben a kapcsolatod jövője / In your hands – the future of your relationship 

Fődíj:

BOLONDULJUNK MEG INKÁBB EGYÜTT!

BETTER GO MAD IN THE WILD

Miro Remo 

Csehország, Szlovákia

 

Különdíj:

HUNCUT BARÁTNÉK

DOUBLE TROUBLE

Emilia Sniegoska

Lengyelország, Németország

 

Kezedben a világ jövője / In your hands – the future of the world

Fődíj:

VÉGELÁTHATATLAN ÚT

THE ROAD BETWEEN US: THE ULTIMATE RESCUE

Barry Avrich

Kanada

 

Különdíj:

AZ UTOLSÓ KÜLDETÉS

FACING WAR

Tommy Gulliksen

Norvégia

 

A diákzsűri díja: 

ÁRNYÉKTUDÓSOK

THE SHADOW SCHOLARS

Eloise King

Egyesült Királyság

 

A nyugdíjas zsűri díja:

MEGÁLL AZ ÉSZ

CHANGE MY MIND

Robin Kvapil

Csehország

 

Közönségdíj:

SENKI TANÁR ÚR PUTYIN ELLEN

MR. NOBODY AGAINST PUTIN

Pavel Talankin, David Borenstein

Csehország, Dánia, Németország

 

DERMEDT CSEND IZLANDON

THE DAY ICELAND STOOD STILL

Pamela Hogan

Izland

 

