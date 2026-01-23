Gettóba került, lopni küldték, férje ütötte-verte – Szabina és a kárpátaljai szórványmagyarság árnyai

Ennek a hosszú útnak a hihetetlenül küzdelmes állomásait Szabina meséli el nekünk, pontosabban az egyetlen embernek, aki mellett valaha biztonságban érezte magát, aki soha nem bántotta sem tettel, sem szóval, és akihez egész életében visszavágyott. Egykori nevelőapjával folytatott beszélgetésüket, ami valójában a nő hosszú és meglepően önreflexív monológja arról, hogyan keveredett bele, majd hogyan szabadult ki a bűnből, romlásból, vagyis „a tűz szájából”, úgy nézzük-hallgatjuk lélegzet-visszafojtva, mintha mi is ott ülnénk velük a szegényes ház konyhaasztalánál

– rendező, operatőr és kamera nélkül.

Hogy ez volt-e az eredeti terv, nem tudom, de a végeredményt tekintve Zsigmond Dezső nagyon is jól tette, hogy a film gerince ez az egy szuszra kiszakadt vallomás lett, éppen annyi illusztratív képsorral vagy mini életképpel megszakítva, ami a külső körülmények megértéséhez szükséges. Közben múlt és jelen folyamatoson összejátszik, és nemcsak szimbolikus értelemben, a potenciális sorsismétlődés által, de valóságosan is; erős jelenet, amikor nevelőapa, Szabina és az ő három fia közösen nézik az Élik az életük Katiról szóló, fátumszerű fejezeteit.

„Ez egy végtelenül izgalmas és érdekes film, mert maga a történet olyan, mintha egy nagy hollywoodi film témája lenne, vagy éppen valamelyik bestselleríró írta volna meg. De az igazság az, hogy ez egy minden ízében, minden pillanatában, minden mozdulatában valós történet. Az, hogy a film maga játékfilmként is működik, az csak annak az óriási valóságanyagnak köszönhető, amit magában foglal. A New York árnyai című filmhez hasonlóan ez a film is árnyakat mutat be, de valósakat: a kárpátaljai szórványmagyarság árnyait. Megértjük belőle, hogy ott sem mindenki teljesen és tökéletesen tiszta, mert ezt feltételezni nagy-nagy naivitás lenne” – mondta Zsigmond Dezső egy, A tűz szájából kapcsán készült interjújában, és a film megtekintése után nem lehet nem egyetérteni vele. Erről most bárki megbizonyosodhat a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF), ahol kétszer is műsorra tűzik, január 28-án 18.00-tól és február 1-jén 13.30-tól a CC Mamut II.-ben.