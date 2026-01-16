Ft
csóti györgy veritas intézet könyv történelem

Villanások a huszadik századból – Csóti György új könyvének bemutatója a VERITAS Intézetben

2026. január 16. 22:05

Múlt, jelen és jövő között képez hidat Csóti György.

2026. január 16. 22:05
null

Január 21-én 17 órától mutatják be Csóti György, volt zágrábi nagykövet Salamon bácsi, a redőnyárus című új könyvét a VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltárban (1093 Budapest, Zsil utca 2–4.). A kötetet Kodolányi Gyula Kossuth-díjas költő, L. Simon László József Attila-díjas író és Prof. Dr. Szakály Sándor mutatja be.

A Huszadik századi magyar történetek alcímet viselő, a Kairosz Kiadónál megjelent kötet négy fő téma köré szerveződik. A szóbeli történelem (oral history) felhasználása, a hallott múltbeli történetek mellett meghatározó csomópont az 1956-os forradalom élményköre. Visszatérően megjelenik a 1970–80-as évek erdélyi valósága, a Ceaușescu-féle kommunista diktatúra nyomasztó világa, ahogyan a kádári rezsimet követő rendszerváltoztatásban tevékenyen részt vevő író visszaemlékezései az akkori feladatvállalásaira, illetve nagyköveti megbízatásának emlékei is. Apró esetekből, pillanatokból, villámfénnyel felvillanó sorsokból rajzolódik ki a történelmi kor képe, benne a nehézségekkel szembefeszülő emberrel.

Csóti György történeteiben az elmúlt száz év magyar történelméből meríti témáit, felhasználva saját tapasztalatait és az oral history emlékanyagát; a történelem tényeit egyéni élményeivel kapcsolja össze, így megalkotva egy személyes magyar történelmet, amelynek alakításában – szerencsés sorsbeli adományként – maga is tevékenyen részt vehetett.

Csóti György közéleti emberként, politikai szereplőként, hivatalviselőként nem csupán elszenvedője volt „az idők változásának”, hanem a maga lehetőségeinek keretei között annak alakítója is. Erről a kulturális beágyazottságról és nemzeti azonosságtudatról szólnak a történetei, rajtuk a személyes hitelesség pecsétjével – írta a kiadó.

Nyitókép forrása: Veres Nándor / MTI

***

 

