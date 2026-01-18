„Itt, Kárpátalján épül az új világ” – mozikban a Romzsa Tódor mártír püspökről készült játékfilm

Amikor 2023-ban Ferenc pápa Magyarországra látogatott, és fiatalokkal találkozott a budapesti Papp László Sportarénában, a beszélgetésben szóba került Romzsa Tódor neve is; Őszentsége nagy hitvallóként hivatkozott rá, „aki arra hív bennünket, hogy ne éljünk félmegoldásokkal”. A 2001-ben, II. János Pál által boldoggá avatott kárpátaljai mártír püspök neve és vértanúsága eddig talán kevéssé volt ismert a hazai közönség számára, ezért is különösen jó, hogy megszülethetett Bokor Attila (56 csepp vér) új filmje. A Romzsa Tódor című mozival a rendező a konkrét személyes-történelmi események felidézésén túl ráadásul arra is kísérletet tesz, hogy „e krisztusi történettel” példát mutasson arról az értékrendről, amire „ebben a felhígult, értékvesztett világban szüksége lenne az emberiségnek”.

A krisztusi történet párhuzamra a görögkatolikus elöljáró nem csupán a halálával, az életével is bőven rászolgált. A teológiai tanulmányait Rómában végző, sok nyelven beszélő és minden nemzetiség és felekezet jogait maximálisan tisztelő fiatal pap 1944-ben, éppen 33 évesen kapta meg a kinevezését. Majd amikor a Kárpátaljára bevonuló szovjetek a görögkatolikus egyház az ortodox orosz egyházhoz való csatlakozását követelték, következetesen ellenállása miatt – Hruscsov kérésére és Sztálin engedélyével – 1947 őszén előbb merényletet kíséreltek meg ellene, azután a kórházban való lábadozása közben,