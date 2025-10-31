Ft
Ft
18°C
11°C
Ft
Ft
18°C
11°C
10. 31.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 31.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
reformáció bibliai Deák László ünnep Jézus Krisztus Luther Márton

Van-e még bármi jelentősége annak, hogy ma a Reformációt ünnepeljük?

2025. október 31. 09:35

Egyet tudok: baj van.

2025. október 31. 09:35
null
Móna Márk
Móna Márk
Facebook

„Van-e még bármi jelentősége annak, hogy ma a Reformációt ünnepeljük?

Sokat töprengtem azon, hogy a mai, felgyorsult és totálisan meghibbant világban figyel-e bárki is a mai napra. Van-e bárkinek fogalma arról, hogy mit is ünnepel ma a protestáns világ? Szerintem még azok sem igazán foglalkoznak vele, akik magukat protestánsnak vallják. Ez is csak egy péntek.

1517. október 31-én szögezte ki Luther Márton a 95 tételt, amivel felbolygatta az addig ismert keresztény világot. Alapjaiban rengette meg a római katolikus egyházat, amely már réges-rég elhagyta az alapvető keresztény tanokat. Helyette brutális keménykalaposság, búcsúcédulák és olyan, a Biblián túli intelmek uralták, amelyeknek, ha akartál, sem tudtál volna megfelelni. Luther tudta, hogy ennek véget kell vetni, és meg kell reformálni az egyházat. Nem sikerült: kiátkozták, és végül egy egészen újat kellett létrehoznia. 

Mai fejjel el sem tudjuk képzelni, mekkora hatással volt ez a világra. Ha ez az esemény akkor nem történik meg, biztos, hogy egészen másképp nézne ki az életünk.

Mi, evangélikusok és reformátusok, fogyunk. És hogy miért van ez? Lehet sok mindent mondani: nem érdekli az embereket a hit, rossz a központi vezetés, nem „trendi” egyházhoz tartozni, stb. Bevallom, most nem tudok egy konkrét válasszal szolgálni, mert én sem tudom az okokat. Egyet tudok: baj van. Hatalmas baj van az egyházainkkal, és ezen változtatni kell!

Van-e még bármi jelentősége annak, hogy ma a Reformációt ünnepeljük? Igen, van. Talán most a legfontosabb, hogy újra megnézzük, miért is kellett a Reformáció — és miért kéne most is.”

Nyitókép: John MACDOUGALL / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ipolypart2
2025. október 31. 11:02
Én, már régóta hangoztatom, hogy az idő, egy új Luther után kiált. Össze van minden zavarodva. Rendet kellene tenni. Nekem, evangélikusként ez azért is fáj, mert láttam a nagyszüleim, szüleim szilárd hitét. Nem bonyolították , de kijelentették, evangélikusok vagyunk, azok is maradunk. Ennyi. Ez akkor is igaz volt, amikor, bizony nehéz idők voltak. A megvallott hitük miatt jobban utánanéztek, hogy megfelelően teljesítettek-e, mindent beszolgáltattak-e, ami ki volt írva. Akkor is voltak engedmények, félrenézések. Ők megmaradtak a hitük mellett. Aztán, jött a jobblét, az elkényelmesedés, a minden rajtunk múlik állapot. A katolikusok még tartották kicsit magukat, így a vegyesházassogok katolikusok lettek, mármint a gyerekek, aztán rohahosan fogyunk.
Válasz erre
1
0
ineedcoffee-2
2025. október 31. 10:51
A svéd evangélikus egyház 2009 óta engedélyezi az azonos nemű párok esketését. Ennyi...
Válasz erre
2
0
knichold
2025. október 31. 10:41
Egy protestáns sorsról olvashatunk Tófalvy Éva református írónő Ólomcukor c. regényéből: „Sóti Béla munkástanács elnök betegeskedése miatt az alelnökre egyre több feladat hárult. (1956) Október 31-én Kálnaky László kénytelen volt elmulasztani a reformáció napi megemlékezést, amire minden évben el szokott menni a templomba, aznap azonban a Mecsekvári Munkástanácsok nagygyűlésén kellett részt vennie, ahol arról egyeztettek, hogy mennyi az az alapvetően szükséges szénmennyiség, amelyet ki is tudnak termelni. Mivel a szovjet csapatok kivonása nem történt meg, az országban szinte mindenütt sztrájkoltak. A mecsekváriak úgy döntöttek, hogy a szovjet csapatok kivonásáig csak a kórházak és a lakosság számára termelnek szenet, és az aknákat bányász századokkal fogják védelmezni. Felállításukra három tagú bizottságot hoztak létre, amelynek vezetőjéül Kálnaky Lászlót választották.” (Karácsony éjjel tartóztatják le, megkínozzák, 8 év múlva szabadul, rokkant, de lelkileg ép, hite megtartotta.)
Válasz erre
1
0
ergo07-2
•••
2025. október 31. 10:23 Szerkesztve
Református vagyok, és valóban az az érzésem, valami baj van. Megdöbbent, hogy van egy csomó lelkész és hívő, aki gyűlöli Orbánt, mindennel baja van. Már azt sem értettem, hogy miért nem lehetett kiállni Novák Katalin mellett, jól tudjuk, hogy a kegyelmet nyert illető takargatta a valódi bűnöst, de nem ő követte el az ocsmányságokat. Viszont aki elkövette, az eleve jóval enyhébb büntetést kapott. A fiatal lelkészek egy csoportja változásért kiált, de sajnos sokkal inkább poloskásan, mint Krisztus tanítványaként. A Jézussal való közvetlen kapcsolat kérdésében most a katolikus (főként karizmatikus és szerzetesi) vonal élőbben képviseli a Megváltót, mint a református egyház - én most így érzékelem, de lehet, hogy csak a környezetem miatt
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!