„Van-e még bármi jelentősége annak, hogy ma a Reformációt ünnepeljük?

Sokat töprengtem azon, hogy a mai, felgyorsult és totálisan meghibbant világban figyel-e bárki is a mai napra. Van-e bárkinek fogalma arról, hogy mit is ünnepel ma a protestáns világ? Szerintem még azok sem igazán foglalkoznak vele, akik magukat protestánsnak vallják. Ez is csak egy péntek.

1517. október 31-én szögezte ki Luther Márton a 95 tételt, amivel felbolygatta az addig ismert keresztény világot. Alapjaiban rengette meg a római katolikus egyházat, amely már réges-rég elhagyta az alapvető keresztény tanokat. Helyette brutális keménykalaposság, búcsúcédulák és olyan, a Biblián túli intelmek uralták, amelyeknek, ha akartál, sem tudtál volna megfelelni. Luther tudta, hogy ennek véget kell vetni, és meg kell reformálni az egyházat. Nem sikerült: kiátkozták, és végül egy egészen újat kellett létrehoznia.

Mai fejjel el sem tudjuk képzelni, mekkora hatással volt ez a világra. Ha ez az esemény akkor nem történik meg, biztos, hogy egészen másképp nézne ki az életünk.

Mi, evangélikusok és reformátusok, fogyunk. És hogy miért van ez? Lehet sok mindent mondani: nem érdekli az embereket a hit, rossz a központi vezetés, nem „trendi” egyházhoz tartozni, stb. Bevallom, most nem tudok egy konkrét válasszal szolgálni, mert én sem tudom az okokat. Egyet tudok: baj van. Hatalmas baj van az egyházainkkal, és ezen változtatni kell!