Győrben születik a jövő Forma–1-es mérnöknemzedéke – a Széchenyi Egyetem Európa élvonalába tört

A statikus versenyszámokban üzleti tervet prezentálnak vagy költségeket kalkulálnak, a dinamikusban pedig az autó teljesítménye kerül előtérbe. A zsűriben sokszor Forma–1-es mérnökök ülnek, így a diákok rögtön a szakma legjavától kapnak visszajelzést.

„Ez sokkal több, mint egy gyakornoki program” – magyarázza Szilárd. – „Itt az alkatrész teljes életútját végigkövethetjük a tervezéstől a beépítésen át egészen a szervizelésig.” Az Arrabona Racing Team tavaly történelmi sikert ért el: megnyerték a magyarországi versenyt összetettben. Idén még nagyobb kihívás vár rájuk: belső égésű motor helyett elektromos hajtással építik az új autót.

A közösség ereje legalább annyira fontos, mint a technológia. „Életre szóló barátságok születnek itt” – mondja Szilárd, aki példaképének Toto Wolffot, a Mercedes Forma–1-es csapatfőnökét tartja. Azt vallja: „Ami igazán érdekel és motivál, azt csak elhivatottsággal lehet csinálni – és akkor bármit meg lehet valósítani.”

Oktatási forradalom – a motorsportmérnök mesterképzés

A Széchenyi István Egyetem nemcsak a versenypályán, hanem az oktatásban is újít. Kiss Szabolcs, a motorsport mérnök mesterképzés operatív vezetője szerint a cél világos: „Felvenni a versenyt a külföldi, főleg brit és olasz programokkal, és európai szinten is meghatározó képzést létrehozni.”