Győrben születik a jövő Forma–1-es mérnöknemzedéke – a Széchenyi Egyetem Európa élvonalába tört

Győr lehet a magyar motorsport fellegvára – így neveli ki a Széchenyi Egyetem a jövő bajnokait.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Szabadfi Szabolcs által jelölt Széchenyi István Egyetem Motorsport MSc képzése is.
Nagyköveti méltatás:
A győri Széchenyi István Egyetemen a motorsport mára nem csak egy álom, hiszen itt született meg Közép-Európa első nemzetközi motorsportmérnök MSc képzése, ahol a hallgatók a versenyautó tervezéstől az adatelemzésig a teljes folyamatot saját bőrükön tapasztalhatják meg. Az Arrabona Racing Team lendületes közösségéből kinőtt szakmai háttér és a nemzetközi oktatói gárda olyan tudást biztosít a hallgatóknak, ami képes felvenni versenyt akár a nagy múltú brit vagy olasz programokkal is.
A Széchenyi István Egyetem falai között pezsgő, alkotó energiáktól fűtött közösség formálja a jövő mérnökeit. A motorsport iránti szenvedély itt nem puszta hobbi, hanem életforma. Ennek az ökoszisztémának két meghatározó alakja – Bariska Szilárd és Kiss Szabolcs – olyan fiatal szakemberek, akik történetükkel és példájukkal mutatják meg, hová vezethet a kitartás, a kreativitás és az összefogás.
„A Formula Student egy nemzetközi versenysorozat kifejezetten egyetemista hallgatóknak” – meséli Bariska Szilárd, az Arrabona Racing Team csapatvezetője, aki járműmérnök mesterszakos hallgatóként a győri egyetemen tanul. A program az Egyesült Államokból indult a ’80-as évek végén, és mára szinte minden nagy műszaki egyetem büszkélkedhet saját csapattal.
A szabályok vaskos, 130 oldalas kézikönyvben sorakoznak, mégis minden évben teljesen új autó születik – a hallgatók keze nyomán.
A statikus versenyszámokban üzleti tervet prezentálnak vagy költségeket kalkulálnak, a dinamikusban pedig az autó teljesítménye kerül előtérbe. A zsűriben sokszor Forma–1-es mérnökök ülnek, így a diákok rögtön a szakma legjavától kapnak visszajelzést.
„Ez sokkal több, mint egy gyakornoki program” – magyarázza Szilárd. – „Itt az alkatrész teljes életútját végigkövethetjük a tervezéstől a beépítésen át egészen a szervizelésig.” Az Arrabona Racing Team tavaly történelmi sikert ért el: megnyerték a magyarországi versenyt összetettben. Idén még nagyobb kihívás vár rájuk: belső égésű motor helyett elektromos hajtással építik az új autót.
A közösség ereje legalább annyira fontos, mint a technológia. „Életre szóló barátságok születnek itt” – mondja Szilárd, aki példaképének Toto Wolffot, a Mercedes Forma–1-es csapatfőnökét tartja. Azt vallja: „Ami igazán érdekel és motivál, azt csak elhivatottsággal lehet csinálni – és akkor bármit meg lehet valósítani.”
A Széchenyi István Egyetem nemcsak a versenypályán, hanem az oktatásban is újít. Kiss Szabolcs, a motorsport mérnök mesterképzés operatív vezetője szerint a cél világos: „Felvenni a versenyt a külföldi, főleg brit és olasz programokkal, és európai szinten is meghatározó képzést létrehozni.”
A 2025-ben indult, angol nyelvű mesterképzés az első ilyen Közép-Európában. Az oktatók maguk is aktív szakemberek: Forma–1-es mérnökök, nemzetközi tanácsadók, motorsportban dolgozó tapasztalt kollégák.
Így a hallgatók nemcsak elméletet, hanem a legfrissebb iparági tudást kapják kézhez.
A program sokszínű: a koncepcionális tervezéstől az áramlástani szimulációig, az elektronikai architektúráktól az adatelemzésig minden területet lefed. A hangsúly a gyakorlatiasságon és az iparági kapcsolatokon van – az egyetem partnerei között ott a Hungaroring, a Győr Rally és számos innovatív vállalat.
Szabolcs számára személyes küldetés a képzés. Ő maga is az Arrabona Racing Team tagjaként kezdte, és úgy látja: „Építkezni tudatosan kell. Nem elég csak a saját közegedben gondolkodni, lépésről lépésre kell tágítani a horizontot és nemzetközileg versenyképessé tenni a képzést.” A jövő motorsportmérnökeitől azt várja, hogy egyszer a Forma–1-ben vagy más élvonalbeli sorozatokban kamatoztassák tudásukat.
Két ember, két történet – de ugyanaz a szenvedély köti össze őket. Szilárd a versenypályán szeretne egyre magasabbra jutni, Szabolcs pedig egy európai szinten is meghatározó motorsportképzés megteremtésén dolgozik.
Őket ugyanaz a hit mozgatja: a kemény munka, az elhivatottság és a közös célok előbb-utóbb eredményt hoznak. Ahogy Széchenyi István mondta, és ahogy a győri motorsport-közösség nap mint nap bizonyítja: „Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen.”
Nyitókép: Highlights of Hungary