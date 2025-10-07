Budapestről indult, a csillagokig jutott: egy „átlagos” magyar fiú, aki ma a CERN-ben dolgozik

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Kapás Boglárka által jelölt dr. Takács Ádám is.



Nagyköveti méltatás: Ádám nekem olyan, mintha a testvérem lenne; Anyukáink óvodás koruk óta legjobb barátnők, Kolozsváron egymás mellett laktak. Tudom, hogy Ádám honnan küzdötte fel magát a szó szerinti csillagos égig, és hihetetlenül büszke vagyok rá. Az Ő jelölésével szerettem volna rámutatni a fiatalok számára: okosnak lenni nagyon menő! Fiatal magyarként több külföldi egyetemen tartott már előadást ( pl az Oxfordon és Japánban is), szerepelt a Forbes 30 under 30 listáján, és lehetne még sorolni az eredményeit. De amiért Ő igazán különleges számomra, az az, hogy hasonló alapokról indultunk az életben, és bebizonyítottuk, milyen sokat jelent, ha az ember hisz önmagában és a céljaiban. És szerintem mindkettőnkre nagyon büszkék az Anyukáink!

Protonok, kvarkok, gluonok – a fizika legparányibb színpadán játszódik Takács Ádám mindennapi története. A fiatal kutató az elméleti részecskefizika világában mozog otthonosan, ahol a CERN-ben zajló kísérletekhez ad magyarázatokat és előrejelzéseket. Nem adatokat vesz fel, hanem értelmet keres a mérések mögött: elméleteivel segíti a kísérleti fizikusokat abban, hogy a lehető leghatékonyabban jussanak felfedezésekhez. „Ez a fajta kutatói munka nem közvetlenül gyakorlati eredményeket céloz” – mondja –, „hanem a természet megértését egy mélyebb szinten.” És ahogy a CERN története mutatja, az alapkutatásból születő innovációk – gondoljunk csak az internet elődjére – idővel mindig utat találnak a hétköznapokba.

Takács Ádám: egy „véletlen” fizikus születése

Ádám útja korántsem volt előre elrendelt. Gyerekkorában tornász akart lenni, sportolóként képzelte el a jövőjét. „A fizikához teljesen véletlenül jutottam el” – meséli mosolyogva. A középiskolában közepes tanuló volt, és az érettségi környékén még fogalma sem volt, mit kezdjen magával. Bár szerette az irodalmat, és matekból jól teljesített, a döntést sokáig halogatta.

A fordulat egy emelt szintű matek-felkészítőn érkezett: ott egy fiatal fizikus világított rá a matematika szépségére. Ez a felismerés indította el azon az úton, amely végül a fizika szakhoz vezetett – némiképp „random” döntések sorozataként, ahogy ő maga fogalmaz.