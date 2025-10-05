„Az erdőben érzem, hogy minden rendben lesz” – Szabó Balázs kitálal a zenéről, a fájdalomról és a szabadságról

A zongoraórákat ugyan hamar elhagyta, de a középiskolában – egy osztálytárs hatására –kézbe vette a gitárt, később pedig elkezdett írni: saját verseket, novellákat, hangfoszlányokat. Egy ideig a debreceni tanítóképzőn tanult kántor szakon, orgonált is, de ahogy fogalmaz: „az orgona elég nehezen cipelhető hangszer” – így végül a gitár mellett kötött ki.

A huszas évei közepén újabb fordulat érkezett: egy táborban először hallott élőben mezőségi palatkai muzsikát. „Elementális erővel hatott rám” – emlékszik vissza. Egy színész barátjától kölcsönkért hegedűvel, a padláson kezdett gyakorolni, teljesen egyedül. A hangszer minden rezdülését „lélekhangként” élte meg, ahol a szépség és a nehézség kéz a kézben jár.

A zenekar születése és az alkotás titkai

2009-ben megalakult a Szabó Balázs Bandája. A név mögött tudatos döntés állt: „Sok formációban játszottam korábban, és belefáradtam az állandó változásokba. Azt akartam, hogy amíg én írok és alkotok, addig ez a történet éljen.” Ez a szabadság tette lehetővé, hogy zenéje ne szoruljon skatulyákba, hanem mindig új formát ölthessen.

Balázs szerint az ihlet kiszámíthatatlan vendég: „Van, hogy leül az ágyad szélére, és nem tudod elzavarni, máskor hiába várod, nem jön.” Gyakran születnek ötletek vonaton, villamoson jegyzetelve. A dal hol szövegből, hol dallamból indul, és mindkét út egyformán izgalmas számára.