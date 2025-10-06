Az aradi vértanúk holtukban is „veszélyesek” voltak – még a kommunisták sem vigyáztak velük eléggé

különösen Ceausescu diktatúrájának az utolsó másfél évtizedében minden erővel igyekeztek megzavarni az obeliszknél tartott magyar megemlékezéseket.

Rácsokkal építették körbe, sportpályát alakítottak ki mellette, ami miatt nehéz volt megközelíteni, de volt, hogy autocross versenyt rendeztek a környékén október 6-án, hogy ne lehessen nyugodtan megemlékezni.

A helyi magyarság próbált volna ott megemlékezni, vagy anyaországiak?

A helyi magyarság is, de persze vonatkozik ez a magyarországi látogatókra, és a magyar állam hivatalos koszorúzóira is.

Ez meglepő, az ember azt gondolná az akkori magyar vezetésről, hogy mindent csináltak volna ahelyett, hogy egy román fennhatóságú területen emlékezzenek meg magyar hősökről.

Románia és Magyarország akkoriban a hivatalos szóhasználat szerint baráti, sőt testvéri államok voltak. Azt nem lehetett megtiltani, hogy a magyar állam koszorúzzon október 6-án, de hogy a megemlékezés méltóságteljes legyen, azt meg tudták akadályozni az imént felsorolt módszerekkel. Ahogy

a románok azt is igyekeztek elérni, hogy ne kapjon nyilvánosságot a koszorúzás. Például egy időben az volt a kikötésük, hogy a Magyar Televízió nem tudósíthat róla.

Mégis: a magyar kommunista vezetéssel kapcsolatban tankönyvi tétel, hogy minden módon próbálták elkerülni, hogy a szomszéd államokkal bármiféle konfliktust vállaljanak az ott élő, őshonos magyarok érdekében. Ennek tükrében meglepő, hogy ezt a az összeütközést vállalták.

Azért olyan nagy összeütközésről itt sem beszélhetünk, hiszen végülis

a magyar állam szó nélkül tűrte ezeket a korlátozásokat.

Kádárnak annyiban mindenképpen fontos volt október 6., hogy ilyenkor azt mutathatta, Rákosival ellentétben ő a magyar érzést és érdeket is szem előtt tartja. Egyébként belföldön október 6-án a Rákosi-rendszer idején is voltak koszorúzások. Ilyenkor azt próbálták elmagyarázni, hogy az aradiak a kommunisták elődei voltak.

Megemlékezés az aradi vértanúk sírhelyénél álló obeliszknél – ma már felvétel is készülhet az eseményről (Fotó: MTI/Rosta Tibor)

A Kádár-rendszer alatt nem volt szokás suttogva párhuzamba állítani a ‘49 és az ‘56 utáni megtorlást?

Természetesen megvolt ez az áthallás. Az a párhuzam is adja magát, hogy mindkettőt az oroszok verik le, és mindkettő után kivégezték a miniszterelnököt. Nem véletlen, hogy

mivel ‘56-nak nem volt, mert nem lehetett emlékműve, amikor már voltak ellenzéki mozgalmak, a Batthyány-örökmécses központi helyszín lett a számukra. El is nevezték Batthyány-Nagy Imre örökmécsesnek.

1988-ban, Nagy Imre kivégzésének évfordulóján ellenzékiek ott szerveztek tüntetést, amit a rendőrség szét is vert.

Ez az a tüntetés, amiről az a híres felvétel készült, amelyen Orbán Viktor és Tamás Gáspár Miklós egymásba karolva várták, ahogy a rendőrök közeledtek feléjük?

Igen, elő is állították őket, többek között Demszky Gáborral együtt.

Tamás Gáspár Miklóst és Orbán Viktort őrizetbe veszik a rendőrök a Szétszakadt Magyarország című dokumentumfilmben – az animáció a Batthyány-örökmécsesnél 1988 június 16-án tartott tüntetés történetét meséli el

Az ‘56-os forradalom kitörését hetekkel előzte meg csupán az október 6-i évforduló. Mit tudunk arról a napról? Benne volt már a levegőben, hogy nemsokára egy nép azt mondja: „Elég volt!”?

1956 október 6-a tipikus példája annak, hogyan tud a történelmi emlékezet politikai tényezővé válni, és ha ezt a politikusok figyelmen kívül hagyják, annak komoly következményei lehetnek.

Aznap volt ugyanis Rajk Lászlónak és társainak az újratemetése. Vakság volt a kommunista vezetők részéről, hogy hagyták ezt október 6-ára tenni, mert ezzel megemelték az eseményt.

Több mint százezer ember ment ki Rajk temetésére, nem feltétlenül azért, hogy őt meggyászolják, inkább azért, hogy a totalitárius rendszer ellen tiltakozzanak.

A feljegyzések szerint az a több mint százezer ember még csendesen tüntetett, nem volt hangoskodás, de az biztos, hogy az a tömeg ott megérezte a saját erejét.

Később voltak, akik átmentek a Batthyány-örökmécseshez és ott már hangzottak el rendszerellenes jelszavak. Azt mondhatjuk, hogy 1956. október 6-a a forradalom főpróbája volt.

Van ma Magyarországon egy értelmiségi szubkultúra, amely magát jobboldalinak, konzervatívnak, tradicionalistának nevezi, és amely azt vallja, hogy az aradi vértanúk kivégzése igazságos volt, mert ez jár a felségárulásért. Mennyire volt meghatározó ez a gondolat a kivégzések óta eltelt idők során?

Bevallom, engem kicsit meglep ez. Persze ma plurális társadalomban élünk, sokféle vélemény kap hangot, sok mindent lehet gondolni. Viszont ha végignézünk az aradi vértanúk kivégzése óta eltelt 176 éven, azt mondhatjuk,

olyan meghatározó magyar politikai erő soha nem volt Magyarországon, amelyik ezt a nézetet képviselte volna. A történelmet illetően is kevés dologban van a magyarok között egység, az egyik ilyen, hogy az aradi tizenhármat tisztelni kell.

Már Ferenc József uralkodása alatt eljött az a pillanat, amikor a politikai realitások miatt a bécsi udvar nem akadályozta tovább, hogy a magyarok gyászoljanak és megemlékezzenek.

„Az európai közvélemény szemében ez barbár cselekedet volt” (Kép: Thorma János Aradi vértanúk, október hatodika című festménye)

Haynauval igazságos a mai közvélemény? Neki is akadnak apologétái manapság.

A szabadságharcot véres megtorlás követte, amit Haynau vezényelt le. Csaknem százötven embert végeztek ki, ami akkoriban Európában már nem volt szokás.

Az európai közvélemény szemében ez barbár cselekedet volt.

Főleg, hogy nem vérengző gazfickókat végeztek ki, hanem katonákat, akik hűségesek voltak a magyar kormányra tett esküjükhöz.

Nem tudok róla, hogy Haynau élete végéig bármikor is jelét adta volna megbánásnak,

ő meg volt győződve arról, hogy helyesen cselekedett és a birodalom érdekét képviselte. Számomra ezt az is bizonyítja, hogy 1850-es leváltása után magyarországi földbirtokos lett és itt is élt haláláig, mintha mi sem lenne természetesebb.

Nem zavarta, hogy magyarok veszik körül, akik nem biztos, hogy kedvelik?

Érték atrocitások, miután levezényelte a kivégzéseket, de érdekes módon nem itt, hanem Európa más tájékain. Például Angliában sörgyári munkások kergették meg. Magyarországon ilyen nem történt vele. Nem feltétlenül azért, mert a magyaroknak ne lettek volna indulataik vele szemben, de a szabadságharc leverését követően, az önkényuralom időszakában általános volt a megtorlástól való félelem – és a magyarok körében amúgy sem volt elterjedt a bosszúállás kultúrája.

