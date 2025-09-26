„Rettenetes világ van!” – háborúról, politikáról és régi SZFE-s zaklatásról is beszélt a Négyszemköztben Papadimitriu Athina (VIDEÓ)

Hosszan beszélt természet- és állatszeretetéről a Kontextus-csatornán, a Négyszemközt című műsorban Papadimitriu Athina. A színésznő – aki jövőre már 50 esztendeje áll színpadon – úgy fogalmazott: nem jár templomba, hanem inkább az erdőben találkozik Istennel.

Rettenetes világ van”

– ezzel kommentálta az ukrajnai és az izraeli-palesztin fegyveres konfliktust. A politika és a színpad kapcsolatáról pedig úgy vélekedett: a kettő kizárja egymást, és ő ehhez tartja is magát.

Nem feltétlenül gondolom, hogy egy színművésznek az a feladata, hogy egy politikus mellé odaálljon. A véleményt persze el lehet mondani...”

– fogalmazott, hozzátéve: ő a műsorain, a produkcióin keresztül mutatja meg a hovatartozását, azt, hogy számára nagyon fontos – például – a magyarság, a hagyományok.