Ft
Ft
16°C
13°C
Ft
Ft
16°C
13°C
09. 26.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 26.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Négyszemközt Kontextus Papadimitriu Athina

„Rettenetes világ van!” – háborúról, politikáról és régi SZFE-s zaklatásról is beszélt a Négyszemköztben Papadimitriu Athina (VIDEÓ)

2025. szeptember 26. 12:12

Görög származásáról, gyerekkoráról, sikereiről, családi tragédiákról, hitéről és sok másról vallott Papadimitriu Athina színésznő a Négyszemközt műsorában. A művésznő elmondta, hogyan látja a világszerte terjedő erőszakot, a háborúkat, és mi a véleménye a színpadi politizálásról.

2025. szeptember 26. 12:12
null
Mandiner
Mandiner

Hosszan beszélt természet- és állatszeretetéről a Kontextus-csatornán, a Négyszemközt című műsorban Papadimitriu Athina. A színésznő – aki jövőre már 50 esztendeje áll színpadon – úgy fogalmazott: nem jár templomba, hanem inkább az erdőben találkozik Istennel.

Rettenetes világ van”

 – ezzel kommentálta az ukrajnai és az izraeli-palesztin fegyveres konfliktust. A politika és a színpad kapcsolatáról pedig úgy vélekedett: a kettő kizárja egymást, és ő ehhez tartja is magát. 

Nem feltétlenül gondolom, hogy egy színművésznek az a feladata, hogy egy politikus mellé odaálljon. A véleményt persze el lehet mondani...”

– fogalmazott, hozzátéve: ő a műsorain, a produkcióin keresztül mutatja meg a hovatartozását, azt, hogy számára nagyon fontos – például – a magyarság, a hagyományok.

Legyen már mindenki büszke arra, hogy magyar!”

– szólított fel a műsorban az egyébként görög származású Papadimitriu Athina.

A színésznő felidézte azt is, amikor nem hagyta szó nélkül, hogy lányát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE), a felvételi vizsgán szexuálisan zaklatták. Mindez – emelte ki – még a Vidnyánszky-féle modellváltás előtt történt. 

Én lehet, hogy nagypofájú vagyok, de nagyon szemérmes is. Szóval az ilyesmit nem tudom elfogadni”

 – jelentette ki. 

Papadimitriu Athina Négyszemköztnek adott interjúja teljes terjedelmében a Kontextus-csatornán, vagy az alábbiakban is megtekinthető: 

Nyitókép: Kontextus/Négyszemközt

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2025. szeptember 26. 12:28
"A színésznő felidézte azt is, amikor nem hagyta szó nélkül, hogy lányát a Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE), a felvételi vizsgán szexuálisan zaklatták. Mindez – emelte ki – még a Vidnyánszky-féle modellváltás előtt történt. " Hiába, sárosné fitying árpi is pofázott az SZFE zaklatóiskola kapcsán "falakba ivódott bűnökről". De hát ez az a társaság, amelyik odaszart az asztalra mikor ki akarták tenni őket a putrivá rohasztott épületből. Mármint szó szerint, ott volt az asztalon 💩. Igaz, perintfalvy ritát OTT nem látták.
Válasz erre
0
0
B_kanya
2025. szeptember 26. 12:24
"pemahe 2025. szeptember 26. 12:20 Ilye3n kinézettel én is visszasírnám" De te 71 éves korodra nem fogsz így kinézni, csak ha nagyon jó a balzsamozó. Ellenben hülye is vagy, mert a LÁNYÁT fogdosta a zaklatóSZFE-ben egy leszbika.
Válasz erre
0
0
pemahe
•••
2025. szeptember 26. 12:20 Szerkesztve
Ilyen kinézettel én is visszasírnám a zaklatások mindegyikét.... B kánya itt felettem azt hiszi, hopgy a lánya másképp néz ki...nyilván igaza lehet, mert azért cuppant rá egy leszbika, mert esélyesnek gondolta magát puszta ránézésre... +
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!