„Mi okom lenne rá, hogy ne öljem meg magam?” – az Oscar-díjas magyar rendező új filmjében az élet értelmét keresi

A szituáció több mint ismerős: négy, évtizede elszakadt jó barát gyűlik össze egy lakásban, és ahogyan fogy a bor, úgy kerülnek napvilágra a múlt titkai. Hogy mégis legyen valami csavar az egészben, a négy ember négy markánsan különböző életstílus, társadalmi státusz képviselője is. A három nőt és egy férfit mindössze a közös egyetemi-kollégiumi évek kötik össze, ami közben és után teljesen máshogyan alakult az életük. A házigazda, Patika (Döbrösi Laura) egy súlyos magánéleti tragédiából képtelen egyedül kilábalni, Éva (Tenki Dalma) az anyaságba kapaszkodva próbálja fenntartani a normalitás látszatát, Nóra (Bakonyi Alexa) menő, de mindenekelőtt kiábrándultan szarkasztikus festőművészként menekül az élet elő, Honda (Tóth Károly) pedig laza, csak a mának élő ügyeskedőként a pénzben látja minden probléma megoldását.

Ők ülnek össze egy különösen sötét, viharos estén,

hogy a szívszorítóan magányos Patika kérdésére a maguk módján feleljenek.

A voltaképpen egyszerű kérdés nyomán: „Mi okom legyen rá, hogy ne öljem meg magam?”, pedig hirtelen felpattan Pandóra szelencéjének fedele, és a szobában lévők egyre lendületesebben próbálják meggyőzni egymást – és magukat – a saját mindennapi túlélési stratégiáik helyességéről.