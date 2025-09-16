Ft
előadóművész ákos film

Hamarosan a mozikban az Ákos pályájáról szóló portréfilm

2025. szeptember 16. 13:56

A bemutatót megelőző, ún. premier előtti vetítésekre az összes jegy elfogyott egy hónappal a meghirdetett esemény előtt.

2025. szeptember 16. 13:56
null

Október 16-án mutatják be a hazai mozik Kovács Ákos énekes-dalszerző pályájáról szóló EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet. 

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, megszólalnak benne zenésztársak, barátok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. A legnépszerűbb slágerek megidézésével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigkíséri a szólópálya állomásait, és megmutatja, hol tart ma az alkotó és a magánember. 

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak.  A hivatalos előzetes már megérkezett: 

Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, a telt házas koncertek és sikerdalok mellett saját verses- és novelláskötettel jelentkezett, és pár éve filmrendezőként is debütált: a saját forgatókönyvéből született Magunk maradtunk című kisjátékfilmje számos nemzetközi díjat nyert. A portréfilm ötlete a már producerként akkor Ákos mellett dolgozó Hábermann Jenő fejében született meg.  

Lenyűgözött Ákos személyisége, ezért akartam filmet csinálni róla 

– fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában pár hete Hábermann Jenő, akinek a nevéhez fűződik producerként többek között A Hídember, Az ajtó, a Magyar Passió vagy a Mansfeld című filmek. A rendező Kriskó László hosszú hónapokon át szinte beköltözött a népszerű énekes életébe, a turnébuszban kísérte a zenészt a koncertállomásokra, ott volt mellette a hangsúdióban, de családi környezetben is. A film gerincét egy bensőséges életútinterjú adja, ehhez jönnek exkluzív archív felvételek, áldokumentarista fikciós elemek, a zenészkollégákkal készített beszélgetések és persze Ákos legjobb koncertfelvételei.

Az Ákos portréfilmet forgalmazó Uránia Film közönségtalálkozóval egybekötött premier előtti vetítéseire egy nap alatt elfogytak a jegyek. 

Nyitókép: Facebook

facebook.com/akosfilm2025

 

 

Locomotive
2025. szeptember 16. 14:31
Tehetséges a csávó, de nem szeretem azokat, akik önmaguk hatása alá kerülnek. Bár Ákos kétségtelen tudatosan nem szerepel, így ezt azért a javára írom.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 16. 14:09
Visszavonul?
Válasz erre
0
0
karcos-2
2025. szeptember 16. 14:00
Képzeld Mandiner kijött egy fontos cikk: Direkt36: Gyurcsány Ferencnek évek óta viszonya volt a DK egyik munkatársával A Direkt36 hosszú cikket közölt Gyurcsány Ferenc politikai összeomlásáról. Gondoltam szólok......nem kell hálálkodni
Válasz erre
0
0
