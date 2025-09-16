Hamarosan a mozikban az Ákos pályájáról szóló portréfilm

Október 16-án mutatják be a hazai mozik Kovács Ákos énekes-dalszerző pályájáról szóló EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet.

A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, megszólalnak benne zenésztársak, barátok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. A legnépszerűbb slágerek megidézésével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigkíséri a szólópálya állomásait, és megmutatja, hol tart ma az alkotó és a magánember.

A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak. A hivatalos előzetes már megérkezett:

Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, a telt házas koncertek és sikerdalok mellett saját verses- és novelláskötettel jelentkezett, és pár éve filmrendezőként is debütált: a saját forgatókönyvéből született Magunk maradtunk című kisjátékfilmje számos nemzetközi díjat nyert. A portréfilm ötlete a már producerként akkor Ákos mellett dolgozó Hábermann Jenő fejében született meg.