Hamarosan a mozikban az Ákos pályájáról szóló portréfilm
2025. szeptember 16. 13:56
A bemutatót megelőző, ún. premier előtti vetítésekre az összes jegy elfogyott egy hónappal a meghirdetett esemény előtt.
2025. szeptember 16. 13:56
4 p
1
0
3
Mentés
Október 16-án mutatják be a hazai mozik Kovács Ákos énekes-dalszerző pályájáról szóló EMBER MARADJ - Az Ákos-sztori. Eddig. című zenés portréfilmet.
A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült alkotás a több évtizedes siker színfalai mögé enged bepillantást, megszólalnak benne zenésztársak, barátok, pályatársak, és Ákos is megnyílik – talán minden korábbinál őszintébben. A legnépszerűbb slágerek megidézésével a film visszavisz a kezdetekhez, mesél az egykori sztárzenekar, a Bonanza Banzai berobbanásáról és feloszlásáról, végigkíséri a szólópálya állomásait, és megmutatja, hol tart ma az alkotó és a magánember.
A portréfilm rendezője Kriskó László, producere Hábermann Jenő, az operatőr Csincsi Zoltán, a vágó Csillag Mano és Poós András voltak. A hivatalos előzetes már megérkezett:
Ákos közel négy évtizede a magyar kulturális élet meghatározó alakja, dalaival több generáció életét kíséri végig. A Kossuth-díjas énekes-dalszerző játszott a legtöbbször a Budapest Sportcsarnokban és a Papp László Arénában, a telt házas koncertek és sikerdalok mellett saját verses- és novelláskötettel jelentkezett, és pár éve filmrendezőként is debütált: a saját forgatókönyvéből született Magunk maradtunk című kisjátékfilmje számos nemzetközi díjat nyert. A portréfilm ötlete a már producerként akkor Ákos mellett dolgozó Hábermann Jenő fejében született meg.
Lenyűgözött Ákos személyisége, ezért akartam filmet csinálni róla
– fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában pár hete Hábermann Jenő, akinek a nevéhez fűződik producerként többek között A Hídember, Az ajtó, a Magyar Passió vagy a Mansfeld című filmek. A rendező Kriskó László hosszú hónapokon át szinte beköltözött a népszerű énekes életébe, a turnébuszban kísérte a zenészt a koncertállomásokra, ott volt mellette a hangsúdióban, de családi környezetben is. A film gerincét egy bensőséges életútinterjú adja, ehhez jönnek exkluzív archív felvételek, áldokumentarista fikciós elemek, a zenészkollégákkal készített beszélgetések és persze Ákos legjobb koncertfelvételei.
Az Ákos portréfilmet forgalmazó Uránia Film közönségtalálkozóval egybekötött premier előtti vetítéseire egy nap alatt elfogytak a jegyek.
A ma kezdődő 21. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztiválnak magyar szempontból is erős a felhozatala. Itt debütál Nemes Jeles László és Deák Kristóf új mozija, és egész estés portréfilm rajzolja fel Bölöni László és Dargay Attila életét.
Kényes témát csomagolt nevetős-megható road movie-ba első játékfilmjében a francia Enya Baroux. A Jó utat, Marie inkább a családi összetartozás fontosságáról, mintsem arról beszél, van-e joga az embernek megmondani, mikor óhajtja befejezni a földi pályafutását.
A Többesélyes szerelem lehetett volna egy izgalmas, a jelen társadalmára reflektáló, okos film – sőt, az Előző életek után pontosan ezt vártuk. Ehelyett egy kliséhalmazt kapunk. Igaz, beszélgetésindítóként még így is működik.