„Ha Isten nincs és nem is volt, akkor miért hiányzik annyira?” – huszonöt éves A napfény íze

A kanadai–magyar producer Robert Lantos állítólag egy repülőúton olvasta el A napfény íze forgatókönyvét, és rögtön arra a döntésre jutott, hogy mindenképp összehozza a száz év történelmén és három generáción átívelő grandiózus alkotást. Amelyről nem mellesleg egy tavalyi vetítésen az is kiderült, hogy a mások mellett A szemfényvesztők-trilógiából is ismert Jesse Eisenberg is a kedvenc filmjei közé sorolja Szabó István rendezését.

A Mephistóval 1982-ben Oscar-díjat nyert Szabó korábban úgy nyilatkozott, hogy szerinte kétféle rendező van. Az egyik azért mesél el egy történetet, mert mindenáron filmet akar csinálni, a másik pedig azért csinál filmet, mert mindenáron el akar mesélni egy történetet

– ő magát az utóbbi típusnak gondolja.

Magyar történelem hollywoodi köntösben

Ám A napfény íze megszületéséhez más ok is vezetett. Szabó István keveset forgatott a magyar film legsivárabb évtizedének számító kilencvenes években, a rendszerváltás veszteseiről szóló Édes Emma, drága Böbe (1992) után inkább operában, színházban, tévében dolgozott, mert elégedetlen volt az alulfinanszírozott hazai filmgyártás helyzetével. Részben ezért készítette külföldi pénzből, angol nyelven az európai családregényeket és a nagy ívű hollywoodi eposzokat egyaránt megidéző A napfény ízét, amellyel elérte,