Ft
Ft
19°C
15°C
Ft
Ft
19°C
15°C
09. 15.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 15.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
probléma bullshitter hangulat média filozófia politika

„A »bullshit« nagyobb ellensége az igazságnak, mint maga a hazugság” – Harry G. Frankfurt könyvéről

2025. szeptember 15. 21:17

Míg a hazug törődik a valósággal azért, hogy eltagadhassa azt, a „bullshitter” számára teljesen közömbös, az ő egyetlen célja a hatás – írta éleslátó esszéjében Harry G. Frankfurt közel negyven évvel ezelőtt.

2025. szeptember 15. 21:17
null
Böszörményi-Nagy Gergely
Böszörményi-Nagy Gergely

Az amerikai Harry Gordon Frankfurt (1929–2023) a filozófiai problémákat nyelvi és logikai elemzés útján értelmező, úgynevezett analitikus filozófia nagyágyúja volt. Személyes érdeklődési körét csupa mérhetetlenül nehéz téma, köztük az akaratelmélet, az erkölcs- filozófia és az elmefilozófia határolta, mindezekről azonban képes volt tisztán és egyszerűen írni. Legfontosabb műve az 1986-ban napvilágot látott On Bullshit (a hülyeségről), amely mindig és mindenütt időszerű. 

Frankfurt már az 1980-as években komolyan aggódott az igazság iránti tisztelet rohamos ütemű hanyatlása miatt.

Úgy vélte, hogy a jelenségben legalább akkora – ha nem nagyobb – szerepet játszik a hülyeség polgárjogra emelkedése, mint maga a hazudozás. A bullshit ma már a mindennapi nyelv része: mindenki használja, szervesen jelen van a politikai retorikában, a reklámban és a hétköznapi társalgásokban is, mégsem tudjuk megkülönböztetni a hazugságtól. Frankfurt kötete éppen ezért a hazugság és a bullshit definíciójának elválasztására épül.

Szerinte a kettő közötti leglényegesebb különbség a szándék: a hazug igenis törődik az igazsággal – hiszen tudnia kell, mi az igaz, hogy aztán eltitkolhassa –, a „bullshitter” számára pedig teljesen közömbös;

ő nem igazságot akar előadni vagy éppen elrejteni, egyetlen célja a hatás. A bullshit tehát nem egyszerűen humbug vagy mellébeszélés, alapja egy sokkal mélyebb probléma: a beszélő indifferenciája a valósággal szemben. „Aki hazudik, a tényekre reagál. A bullshitter azonban teljes egészében figyelmen kívül hagyja azokat. A bullshit ezért nagyobb ellensége az igazságnak, mint maga a hazugság.”

A média szerepének növekedésével és a politikának a közösség eseti elvárásaihoz való mindennapos igazodásával

a bullshit terjedése fékezhetetlennek tűnik.

Frankfurt szerint a kapitalista demokráciák legalább három okból fokozottan veszélyeztetettnek számítanak: egyrészt azért, mert a modern demokratikus közegben az embereket arra bátorítják, hogy mindenről legyen véleményük akkor is, ha nincs hozzá tudásuk. A megszólalási kényszer automatikusan bull­shitet szül. Másrészt mert a tudás hordozói – az előbbiekkel szoros összefüggésben – egyre inkább háttérbe vonulnak. Harmadrészt mert az említett rendszerek működése politikai és kereskedelmi tekintetben is az állandó hatáskeltésen, azaz az „intézményesített bullshiten” alapul. 

Szerzőnk érdekes megállapítása, hogy az őszinte, de tájékozatlan kommunikáció is lehet bullshit.

Szerinte ha valaki, akár egy kortárs művész, úgy próbálja kifejezni önmagát, hogy közben nem reflektál mélyebben a valóságra, az ugyanúgy bullshitteléshez vezet. 

Frankfurt egyszerre könnyed és kőkemény esszéje közel negyven év alatt jelentős tudományos és popkulturális hatást gyakorolt, több mint háromezer-ötszáz tanulmány hivatkozott rá, huszonhét héten át szerepelt a The New York Times bestsellerlistáján, ironikus módon még a népszerű showman, Jon Stewart is lelkesen ajánlgatta a közönségének. A helyzet eközben persze csak súlyosbodott. 

A bullshit nem „kommunikációs” probléma, hanem kulturális válság: az igazság iránti tisztelet hanyatlása azt eredményezi, hogy egyre inkább benyomások, hangulatok, „megélések” és retorikai trükkök uralják a közbeszédet.

Ne feledjük: amikor a munkánkban vagy akár egy kocsmai beszélgetésben felvesszük a kesztyűt a velünk szemben ülő bullshitterrel szemben, mindig helyesen tesszük. 

Harry G. Frankfurt: On Bullshit (anniversary edition). Princeton University Press, 2025

A szerző a Brain Bar jövőfesztivál alapítója 

Nyitókép: Brain Bar

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2025. szeptember 15. 22:02 Szerkesztve
vamonos-4 2025. szeptember 15. 21:27 svéd Expressen újság "2024-ben Svédországban körülbelül 280, 15 és 17 év közötti lány ellen folyt nyomozás gyilkosság, gondatlanságból elkövetett emberölés vagy más erőszakos bűncselekmény miatt. S akkor még nem beszéltünk a csaknem 100, 15 év alatti gyilkossággal gyanúsított gyerekről." "Albánia után Svédországban lövik le a legtöbb embert az ENSZ 2021-es adatai szerint Európában." 2025. szeptember 12. 09:18 Mandiner „Megdöbbentő részleteket tártak fel a svéd ügyészek a svédországi bűnbandákról. Jelesül, hogy egyre gyakrabban toboroznak tizenéves lányokat brutális bűncselekményekre, beleértve a bérgyilkosságokat is, továbbá a lányoknak bizonyítaniuk kell, hogy keményebbek, mint a fiúk, ami fokozott brutalitáshoz vezet.”
Válasz erre
0
1
bunko-jobbos
2025. szeptember 15. 21:57
Beszéljünk már magyarul! A bullshitnek magyarul is a szarvasmarhához van köze, konkrétan marhaság. Ha csúnyábban akarsz fogalmazni, akkor meg faszság. Amire van magyar szó, azt ne cseréljétek le angolra, csak azért mert tudatlanok vagytok. Ha sok könyvet olvasnátok, akkor a szókincsetek is megnőne. De ha a Netflix az egyetlen "kulturális" információforrásod, akkor ez van.
Válasz erre
0
0
Gubbio
2025. szeptember 15. 21:53
"A XX. sz. legnagyobb baja, hogy a hülyeség elkezdett gondolkodni." Heidegger
Válasz erre
0
0
vamonos-4
•••
2025. szeptember 15. 21:27 Szerkesztve
jo pelda erre Ork ban mai hamukazasa a 280 gyilkossag miatt eljaras ala vont fiatal lanyrol Svedorszagban.... ami a valosagban 4 egy egesz orszagban, 1 egesz ev alatt pheojj, de meg le is egette az egesz orszagot ismet
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!