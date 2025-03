A csárdás a kultúrdiplomáciánk egyik legerősebb eszköze – a FolkEmbassy alapítója a Mandinernek

A táncházak és a népdalok erősítik az egyének és a közösségek identitását

Rosonczy-Kovács Mihály szerint az anyanyelven való éneklés, különösen a közösségi éneklés identitás- és közösségépítő ereje felbecsülhetetlen. A táncainkban szépen visszatükröződnek olyan nemzeti karakterjegyek is, mint a szabadság iránti elemi igény: egy adott tájegység táncai szabályrendszerén belül mindenki megfogalmazhatja magát, a saját habitusa szerint ringathatja el a párját.

Míg a környező országok népeinél inkább a körtáncok dívnak, amelyek a közösség egészét erősítik, nálunk jobbára a páros táncok terjedtek el, azok végtelen improvizációs lehetőségével.

„Ha egy táncházban végignézünk a termen, azt látjuk, hogy együtt lüktet, lélegzik a táncoló közösség,

mindenki ugyanazt »a táncos nyelvet« beszéli, ugyanazt a csárdást járja, mégis ki-ki a kedve és tudása szerint tudja megtáncoltatni a párját”

– magyarázta.

Tájegységtől függően a csárdások sokfélék. Szatmárban az úgynevezett fenthangsúly ad feszes, elegáns jelleget a táncnak, azaz, hogy a zenei egyre egyenesedik ki a test, míg például a Mezőségben sokkal erőteljesebbek, nehézkesebbek a lenthangsúlyos lépések.

„Szinte oda tudjuk képzelni magunkat a parasztházak döngölt padlójára.

Ezekben a lépésekben, dallamokban visszaköszön az adott vidék történelme, közösségi emlékezete, érzelemvilága,

és e a mozaikdarabokból áll össze a Kárpát-medencei magyar kultúra, amely sokfélesége mellett is egységes” – tette még hozzá a FolkEmbassy alapítója.

A táncházmozgalom kialakulásáról is beszélt, ami a 20. századi magyar művelődéstörténet legfontosabb mozzanata, hiszen kiderült, „hogy organikus paraszti környezetéből kiemelve is tud nemes szórakozást adni a táncház, ahol azok is jól érezhetik magukat, akik csak énekelnek, vagy csupán egy jót szeretnének beszélgetni” .

Ugyanakkor szerinte érdemes azon elgondolkozni azon, hiába vagyunk büszkék arra, hogy Budapest a bölcsője a városi táncháznak, és a fővárosi táncegyüttesek, zenekarok, a mai napig alakítják a trendeket, ennek ellenére például péntek esténként nincsen minden kerületben táncház, ami igaz a nagyobb városokra is.

Fontos, hogy a diaszpórákban élők is énekelni tudjanak őseik nyelvén

Beszélgetésünk során előkerült Tisza Ilona grófnő nyilatkozata is, mely szerint a tengerentúlon a vallás és a cserkészet mellett a táncházak bírnak a legnagyobb megtartóerővel a magyarság körében. Ezzel kapcsolatban Rosonczy-Kovács Mihály megemlítette a Kőrösi Csoma Sándor-programot, amely mintegy másfél évtizede fontos szerepet tölt be a diaszpóra identitásának megtartásában, erősítésében.

„A helyi közösségekben nagyon nagy igény van arra, hogy néptánctanárok érkezzenek az anyaországból. Ha egy harmadgenerációs gyermek vagy fiatal már nem is beszél úgy magyarul, arra könnyebb törekedni,

hogy legalább énekelni tudjon a szülei, nagyszülei nyelvén.

Annak idején ezért is hívtam életre az I Dance Hungary programot a Magyarország Barátai Alapítvánnyal, hogy a diaszpórákban élő, magyarul már kevésbé vagy egyáltalán nem beszélő honfitársaink is érezzék, megbecsült tagjai a táncházmozgalomnak.”

Arra a felvetésre, kell-e attól tartani, hogy a néptánc és a népzene iránti érdeklődés kikopik a felgyorsult világból, a FolkEmbassy vezetője úgy felelt, egyelőre nem fenyeget ez a veszély, hiszen nagyon sokan vannak azok, akik ebben a kultúrában teljesítik ki küldetésüket, és azok száma is növekszik, akiket elvarázsol a népzene és a néptánc, így valamilyen formában a hétköznapjaik részévé válik. Ugyanakkor érdemes haladni a korral, és megtalálni azokat a platformokat – legyen az akár az Instagram vagy TikTok –, ahol ezeket a tartalmakat terjeszteni lehet a fiatalok között.

A FolkEmbassyvel egy évtizede ezért adott ki a népzenei karaoke-DVD-t az általa szerkesztett „Felsütött a nap az égre” című népdaloskönyvet feldolgozva – amelyen többek között Sebestyén Márta, Kubinyi Júlia vagy Bognár Szilvia népdalénekesek is közreműködtek –, hogy különféle összejöveteleken, akár házibulikban is lehessen együtt énekelni. De ezek mind csak eszközök, „mert mindennek az igazi szépségét akkor lehet megélni,

ha ott áll előttem a zenekar, kérem a kedvenc dalomat, és megtáncoltatom rá a szerelmemet”.

Az alapításának tizenötödik évét jövőre ünneplő FolkEmbassy egyik küldetése, hogy a magyar diplomácia népzenében megfogalmazható üzeneteire nyissanak érzelmi csatornákat. Állandó énekesükkel, Kubinyi Júliával készítettek már lemezt a magyar–lengyel barátságról. Az El kell menni, nincs mit tenni – a nagy háború versek és népdalok alulnézetéből című műsoruk a magyar békepártiság gyökerét mutatja be az első világháború közösségi emlékezetben élő egyetemes tragédiájának megidézésével, katonakísérőkkel, frontot megjárt magyar, angol, olasz költők verseivel. A Közép-európai szvitben egymásba fűzött magyar, román, szerb, északmacedón, lengyel, cseh és szlovák táncdallamok, népdalok népies dallamok láttatják, milyen erő és szépség rejlik abban, ha e hányattatott régió népei összefognak. Decemberben bemutatott Europe in Hungary című műsorukat – melyet a Liszt Ferenc-díjas csembaló- és énekművész Andrejszki Judittal együtt alkottak meg – Európa több fővárosában tervezik bemutatni. Legközelebb pedig már szombaton, március 15-én, a Fiatalok Batthyány Köre és Korzenszky Tamás által a budai Várba, a főőrségre szervezett Körülvesznek, dalok, versek – kerekasztal, népzenei szalon,forradalmi táncház esten találkozhatunk velük.

