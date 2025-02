„Romok, romok, hullaszag” – megrendítő tárlat nyílt Budapest szovjet ostromáról

Szikár leírás rögzíti: Budapest ostroma a magyar fővárosért folyó küzdelem volt a kommunista Szovjetunió, valamint a náci Németország és Magyarország között 1944. december 25-től 1945. február 13-ig. Amit a leírás nem közöl, az a 800 ezer ostromgyűrűben rekedt civil lakos szenvedése – és a katonák szenvedéseiről most nem is beszélünk.

A magyar történelem egyik legborzalmasabb korszaka zárult le 80 éve, hogy aztán egy másik borzalom kezdődjön

– de nem ez a cikk témája. Az ostromgyűrűben rekedt emberek a folyamatos bombázások és tüzérségi támadások elől légoltalmi óvóhelyekre, a Királyi Palota földalatti tereibe, vagy a Várhegy barlang- és pincerendszerébe menekültek – az ő számuk csaknem tízezerre tehető.

Most

Budapest nyolcvan évvel ezelőtti ostromáról emlékezik meg a Várkapitányság a Tizenkét hét a pokolban – Budapest ostroma a Várhegyen című fotókiállítással,

ami a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján nyílt meg csütörtökön, az ostrom évfordulójához igazítva.

Madaras Bence, a Várkapitányság vezérigazgatója így fogalmazott a megnyitón: „Ez a városrész, amely ma újjászülető épületeivel, szépségével és történelmével is vonzza a látogatókat, 80 évvel ezelőtt

a háború egyik legkeményebb csatatere volt, hiszen a németek által irányított védelem központjaként állandó légi és tüzérségi támadások célpontjává vált”.

Megtudtuk, hogy az ostrom idején „a Várnegyed épületei közül több súlyos, de nem végzetes sérülést szenvedett, ennek ellenére az akkori vezetés ideológiai okokból a teljes vagy részleges bontás mellett döntött. Az épületek újjászületésére több mint fél évszázadot kellett várni”.

De vissza a kiállításhoz. Jól eltalált tárlat nyílt a Várkert Bazárban, ha lehet ilyet mondani akkor, amikor leírhatatlan szenvedést „kell” tolmácsolni azoknak a látogatóknak, akik – szerencsére – csak hírből hallottak valódi szenvedésről. Mert amikor egy hónapban csak egyszer tudsz étteremben vacsorázni, az nem szenvedés. Az a szenvedés,

amikor a házat bombázzák, amiben élsz, amikor nácik és kommunisták döntenek a sorsodról, nincs mit enned, nincs mit innod, nincs mivel fűtened, meghalnak a hozzátartozóid és hullaszag van az utcákon.

Ez történt a mai I. kerületben.

A tárlat során tíz darab szabadon álló, kivilágított installációban, összesen húsz tablófelületen látható, hogyan élték meg a lakosok a légitámadásokat, hogyan próbálták meg eltemetni halottaikat és küzdöttek a túlélésért. Kiváló a tablók elhelyezése: körben Budapest mai díszletei rémlenek föl,

keretként öleli körbe 2025 fővárosa 1945 fővárosát, kiemelve a kontrasztot akkor és ma között. Élet és halál között.

A tárlat nagy előnye, hogy tizenöt perc alatt végigjárható, ami alatt kapunk egy mélyfúrást: a történelem tükre tárul föl vizualitásban, szövegben, átgondoltan, hatásosan. Miközben a tablók között sétáltam, eszembe jutott: a Várhegy kálváriája a pesti gettó őrületével párhuzamosan zajlott.

Megértettem, hogy ezt nem lehet megérteni.

Az érzékeink, az értelmünk tapogatózik, de nem talál semmit: a fölfoghatatlant nem lehet megérteni. Annak sem, aki benne van. Sztálingrád is eszembe jutott, említik is. Itt lovat ettek, ott emberhúst. A borzalomnak is vannak fokozatai.

A gáz- és áramszolgáltatások leálltak, ivóvíz sem volt mindenhol, több mint ötven napba telt, mire a város a szovjetek ellenőrzése alá került.

A lakosság jó része húsvétig a pincékben maradt,

vagy azért mert elveszítették otthonaikat, vagy mert féltek a szovjet katonák erőszakoskodásaitól.

A Várkapitányság, a Magyar Építészeti Múzeum és a Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) közös kiállítása a város építészeti örökségét és a lakosság szenvedéseit örökíti meg – mondta az igazgató, hozzátéve, hogy a fotók mellett az ostromot átéltek naplórészletei és visszaemlékezései olvashatók: ez is kiváló ötletnek bizonyult. A narráció nélküli idézetek időkapszulaként működnek, a képekkel közösen átadnak valamit a látogatónak, amire az események tudományos leírása és a számok képtelenek.