Nyomor és halál, sötétség és döbbenet – 80 éve szabadították föl a pesti gettót

A gettórendőrök ugyan valamivel több ételt kaptak, de a munkájuk igen veszélyes volt, ők mentették az embereket bombázások alatt és után, ők temették a halottakat is a rögtönzött tömegsírokba.

Amikor éppen nem gépfegyveres antiszemita bandákat próbáltak gumibotokkal feltartóztatni, minden egyéb elképzelhető munkát elvégeztek:

az elhullott állatok körül tobzódó tömeget oszlatták, fel nem robbant robbanóanyagot szedtek össze, takarítottak.

Milyenek voltak az életkörülmények a gettóban?

A zsidó tanács a legkreatívabb módon próbált meg élelmet és fűtőanyagot szerezni, de sajnos semmi sem lehetett elég. Ezen felül a vízhiány olyan nagy volt, hogy december közepén – két héttel a gettó hivatalos felállítása után – felmerült a Klauzál téri légoltalmi kút megtöltése, erre azonban a hónap végéig biztosan nem került sor. Január elején egy zsidótanács-körlevél szerint

a kutak többsége fertőzött volt,

ezért csak WC öblítésére lehetett használni azokat, inni vagy mosdani nem.

Mosdani egyébként sem nagyon lehetett,

a kádakat is ivóvíz tárolására használták. Gyerekek is voltak a gettóban, a zsidó tanács szerzett nekik pelenkákat, gyermekruhákat és tejet, de sajnos rengetegen meghaltak. Ráadásul több gyermekotthont magukra hagytak az ostrom napjaiban lelkiismeretlen gondozóik.

A gettósítás és az ostrom közepette a zsidó kórházak a legkevésbé sem szüntették be tevékenységüket. Egy kimutatás szerint 1945. január elején összesen 5829 főt láttak el a zsidó tanács különböző kórházaiban. A kórházak ekkorra már figyelmen kívül hagyták a zsidó tanács beutalóit, a betegeket ad hoc alapon vették fel: január elejére

már itt sem volt telefon, élelem, fűtőanyag, és néha áram sem, gyertya- és zseblámpafény mellett operáltak.

Kiemelném, hogy a gettóban még a legsötétebb és legnyomorúságosabb januári napokban is időt és energiát szakítottak a szent dolgok megóvására. Amikor egy bizonyos Bandu Péter elvesztett költözés közben egy tóratekercset, a gettórendőrség nyomozóit ráállították az ügyre, 500 pengő jutalmat kínálva az előteremtőnek. A zsidó istentiszteleteket sokan látogatták, az óvóhelyeken rögtönzött templomokat rendeztek be, és még olyan, korábban katolizált zsidó is akadt, aki ezekben a szörnyű napokban visszatért ősei hitére.