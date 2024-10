„Innen indultunk, és mindig ide térünk haza” – ezt a magyar társulatot ünnepli most a világ

Ez is egy cél: az egész emberiség számára reményt adni a jobb jövőre?

Igen. Mert a jelenben lehetünk pesszimisták, a mi víziónk összességében mégiscsak optimista. A föld ereje, hogy újra és újra megújítja magát, konstans dolog, akárhogy igyekszünk, akármennyi kárt is okozunk neki, nem tudjuk véglegesen tönkretenni.

Hogy hosszú távon a bolygó győz, az biztos – velünk vagy nélkülünk, ez csak rajtunk áll.

A Paradisum arra a gondolatra épül, azt kínálja fel, hogy más kiút nincs: el kell kezdeni a természet felé nyitni. Ha ehhez a mostani ember bukására és egy másfajta ember megszületésére van szükség, akár úgy; ez is egy remény, amibe kapaszkodhatunk.

Vági Bence (Recirquel/Szalai Szabolcs)

A Paradisum nyáron óriási sikerrel mutatkozott be az Edinburgh Fringe összművészeti fesztiválon, amelynek évi kétmillió látogatója van. E szerint tényleg a világ minden pontján átmegy ez a hihetetlen látványba csomagolt üzenet.

Bízunk benne. A majd egy hónapos fesztiválon átlagosan közel négyezer produkció van jelen. A kritikusok negyven-ötvenet szoktak kiemelni közülük, amelyeket aztán jó eséllyel hívnak meg más fesztiválok, színházak a világ minden táján. A Paradisumot idén abszolút az elsők között említették, rengeteg pozitív kritikát kaptunk, amelyekből, ahogyan a közönség reakcióiból is az derült ki, értik és érzik, mit akarunk mondani. Most, a Liszt Ünnep keretében, a Müpa mellett felállított sátorban itthon is majd két hete fut az előadás, és bár átéltem már sok mindent,

ilyen felemelő élményben még sosem volt részem: a premieren a nézőtéren a katarzist szinte tapintani lehetett, a végén meg tízperces álló ováció volt.

Úgy tűnik, tényleg sikerült valamit megérintenünk a mélyben. A jövő miatti aggódás mindannyiunkban ott van, de csak kevés alkalmunk van erről beszélni. Pláne ilyen, már versszerű, költői módon, ami a félelmek, aggodalmak oldásával szerintem nagyon jót tesz a léleknek.