Megdöbbentő: úttörő dolgot talált fel egy magyar (VIDEÓ)

Nemzetközi elismerés és a cirque danse jövője

A Recirquel az elmúlt években nemzetközi szinten is elismertséget szerzett, és olyan fesztiválokon léptek fel, mint az edinburghi Fringe vagy a Festival OFF d'Avignon. Az előadásaik különleges hangulatával és látványvilágával a közönség és a kritikusok elismerését is elnyerték. Vági Bence különösen büszke arra, hogy a cirque danse mára egy önálló művészeti irányzattá vált.

Nagy álma, hogy a műfaj és a társulat is tovább éljen, tovább létezzen az elkövetkezndő 40 évben,

ugyanis hatalmas boldogsággal tölti el, amikor „megszületik egy olyan közös pillanat, amiben látom, hogy mind az artistaművész, mind az előadóművész képes szabadon szárnyalni”.