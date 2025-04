Mitikus világ hatezer négyzetméteren – magyar szakemberek építik Európa legnagyobb kulturális attrakcióját

Elkezdődött a Walk My World immerzív produkció építése a Millenárison, a több hónapos munka során a Millenáris Nagycsarnok teljesen átalakul. A világon egyedülálló attrakció hatezer négyzetméteres területén negyven különálló, tízezernél is több kellékkel berendezett tér, tizenöt méteres belmagasságú, hatalmas csatamező, misztikus labirintus, katonai bunker és nyüzsgő piactér is várja majd a közönséget. A minden érzékszervre ható attrakcióban egy ősi, mitikus történet kel életre az újcirkusz és a tánc nyelvén, modern formában.

A Walk My World Vergilius eposzának ismert történetét, Aeneas és Dido szerelmi tragédiáját idézi meg,

a végeredmény egyszerre színház, kiállítás, szerepjáték és testet öltött kalandregény; a koncepciót Vági Bence társulata, a világszerte ismert Recirquel kreatív csapata dolgozta ki. A filmdíszleteket idéző, varázslatos világban a mítoszokból ismert istenek, hősök és különös lények várják a közönséget, az óriási előadótérben pedig több mint negyven különálló, díszlettel és tízezernél is több kellékkel berendezett helyiséget alakítanak ki.