Apáti Bence a Tisza Párt elleni tüntetésen: Utoljára ilyen színtű gátlástalanságra Gyurcsány Ferenc vetemedett (ÉLŐ)

Fokozódik a politikai feszültség Magyarországon: a Tisza Párt brüsszeli képviselője, Kollár Kinga megdöbbentő kijelentései és az ezekre adott hazai reakciók felbolygatták a közéletet.

A kialakult helyzet kapcsán Bayer Zsolt utcára szólította a polgárokat, és április 12-én, szombaton 15 órára tüntetést hirdetett a Millenáris Parkba, az Európai Bizottság magyarországi képviselete elé. A Mandiner sem hagyja szó nélkül az eseményeket, kövesse velünk az eseményeket YouTube-csatornánkon és online felületünkön!

Gyurcsányék óta nem volt ilyen gátlástalan párt

A tüntetésen elsőként Apáti Bence szólalt fel a Nemzeti Ellenállás képviselőjeként, aki elmondta, hogy Kollár Kinga büszke arra, hogy ötven kórház felújítását szabotálták. A Tisza Párt eközben járja a kórházakat, és számonkéri a kormányt.

Utoljára ilyen szintű gátlástalansággal akkor álltak szemben a magyarok, amikor nyilvánosságra került Gyurcsány Ferenc őszödi hazugságbeszéde”

– jelentette ki.

Majd hozzátette, hogy „nekünk a hazaárulók közül is a legrosszabb jutott”. „Egy magyar EP-képviselő miért tesz ilyeneket?” – tette fel a kérdést.

Mert ezt kapták utasításként Manfred Webertől, az Európai Néppártól. Ha rajtuk múlik, Ukrajna az unióban lesz, a magyar katonák pedig Ukrajnában”

– fogalmazott.

Szerinte az uniós politikusok nem értik a magyarokat, mivel ilyen zsarolásokkal nem lehet rákényszeríteni őket arra, amit nem akarnak.

Apáti szerint Magyar Péterék abban bíznak, hogy akik most tüntetnek, „megunják és hazamennek”. Azonban azt ígérte, hogy a Nemzeti Ellenállás Mozgalom nem hagyja annyiban a Tisza Párt hazaárulását.

Apáti Bence után Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója következett. Menczer szerint

vannak, akik szeretik Magyarországot és a magyar embereket, és vannak, akik nem szeretik Magyarországot és a magyarokat. E kettő közül kell választani.”

A Tiszások szövetkeztek Brüsszellel

Menczer elmondta, nyilvánvaló, hogy mit tett a Tisza Párt: „Elárulták Magyarországot, és még büszkék is rá” – fogalmazott.

Arra szövetkeztek Brüsszellel, hogy tönkretegyék Magyarországot, hogy a saját politikai céljaikat valósítsák meg. Ez hazaárulás”

– mondta Menczer. A politikus szerint az árulóknak el kell tűnniük a közéletből. A Tisza Párt árulásában ugyanakkor nincs semmi meglepő – véli Menczer –, mivel aki elárulja a családját és a barátait, az elárulja a hazáját is.

„A hazaárulókkal szemben Magyarországot meg kell védenünk” – jelentette ki. Azt is elmondta, hogy a Fidesz azért dolgozik, hogy gyermekeink és unokáink egy normális országban, békében és biztonságban nőjenek fel.

A harmadik felszólaló a tüntetést szervező Bayer Zsolt volt. A publicista szerint ma Brüsszel jelenti azt, amit 1848-ban Bécs jelentett a magyarok számára. „És az Európai Bizottság a mi helytartótanácsunk” – fogalmazott. Így folytatta: „1848-ban nem nagyon akadt olyan magyar, aki a helytartótanáccsal tartott volna, és annak utasításait hajtotta volna végre, ma azonban más a helyzet.” Bayer szerint ma a „brüsszeli helytartótanácsnak” képviselői, alkalmazottai és fizetett ügynökei vannak, akik közül „Brüsszel Péter” az egyik.

Aki kevés híján havi ötmillió forintért vállalta, hogy Brüsszel fizetett ügynöke lesz – ahogy ő fogalmazott – a világ legnagyobb kamu állásában, a másik pedig Kollár Kinga, aki havi hétmillióért teszi ugyanezt”

– fogalmazott.

Majd szószerint felidézte, mit mondott Kollár az EP-ben: „Magyarként azt kell mondanom, hogy [a jogállamisági eljárás] nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára. És ennek nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba. Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi. […] Nyugodtan mondhatjuk, hogy a kondicionalitási eljárás nagyon hatékony, nagyon hatékonyan befolyásolja a magyarok mindennapi életét. Politikailag viszont nem vagyok annyira biztos ebben, mert ez elvezetett a magyar társadalom polarizálódásához, és igazából nincsen politikai hatás. […] Ez végül is elvezet oda, hogy Brüsszellel szemben védekezik a magyar kormány, így állítja be magát és hungarofóbnak nevezi Brüsszelt. Másrészt a magyarok romló életszínvonala erősíti az ellenzéket és ez ilyen értelemben pozitív a 2026-os választásokból kiindulva.”

Bayer szerint a Tisza Párt nemhogy nem szégyelli magát, de még büszke is arra, amit tesznek.

„A brüsszeli gazda nem fogja kivájni a magyarországi kiszolgálójának a szemét, hívják akár Gyurcsánynak, akár Dobrevnek, akár Magyarnak, vagy Kollárnak” – fogalmazott. Bayer szerint „nincs új a nap alatt”, felidézte, hogy Kollár korábban agymosottnak hívta a magyar népet. „A mi fizetett ügynökein és árulóink mindig a saját népüket látják minden más népnél alsóbbrendűnek, tehát fordított nácik, tehát kommunisták és liberálisok” – fogalmazott Bayer. A publicista szerint el kell takarítani őket a közéletből.

A tüntetésen felszólalt Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is.

Cikkünk frissül!

***