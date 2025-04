Magyar Péteréknek ezzel vége – itt már nem elég Kollár Kinga szimpla eltakarítása

Kollár Kinga a saját szájával – jellemzően angolul, az újbirodalom nyelvén – mondja el, hogy ugros eliminandos esse, amiképpen a X. században erről már egyszer határoztak a Lajtától nyugatra, az akkori globalizmus nyelvén, latinul.

Akinek kétségei lettek volna eddig, hogy az EU politikai alapon bélyegez meg, büntet és diszkriminál tagállamokat, az most elolvashatja,

hogy azon az ülésen, ahol Kollár vallomása elhangzott, affélékről is szó esett, miszerint Lengyelországban is hatással volt a kormányváltásra a pénzek visszatartása. Korábban már azt is felvetette egy berlini intézet, hogy még a németek is járhatnak így, ha az AfD bármilyen szinten a hatalom közelébe kerülne.