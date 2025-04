Szorul a hurok Magyar Péterék körül – Bayer Zsolt utcára hívja az embereket

Az egész ország Kollár Kinga tiszás képviselő botrányos megnyilvánulása miatt forrong. Bayer Zsolt pénteki Facebook-bejegyzésében szólította fel mindazokat, akiket nem hagy nyugodni a politikus brüsszeli beszéde, hogy vonuljanak utcára.

A publicista emlékeztetett, hogy a Tisza brüsszeli képviselője kiállt, és

belemondta az arcunkba: megállapodtak Brüsszellel, és azért akarják tönkretenni a magyar gazdaságot és a magyarok életszínvonalát, hogy így szerezzék meg a hatalmat”.

Bayer arra is felhívta a figyelmet, hogy „igazán megdöbbentő az, hogy nem is szégyellik, hogy a saját országuk ellen dolgoznak, hanem még büszkék is rá! Az őszödi beszéd óta nem láttunk ilyet”.

Nem hagyják szó nélkül a „hazaárulást”

Majd rátért arra, hogy többekkel egyeztetett az elmúlt órákban, és arra jutottak, hogy a történteket nem hagyhatják szó nélkül. „Ha egyszer is szemet hunyunk az ilyen felett, akkor meg fog szűnni a hazánk, és jöhet a Hegedűs hadnagyok és Brüsszel Péterek országa!” – fogalmazott.

Ezután arra kérte követőit a CÖF képviseletében és szervezésében, hogy szombaton, április 12-én, 15 órára minél többen menjenek a Millenáris Parkba, az Európai Bizottság képviselete elé, oda, ahol tavaly nyáron már tüntettünk egyszer az Európai Bíróság „tűrhetetlen és aljas ítélete ellen”.

Akik Brüsszellel szövetkeznek Magyarország ellen, azok tűnjenek el a közéletből! Azonnal!”

– szögezte felhívásában Bayer Zsolt.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Évek óta nem látott tüntetéshullám jöhet Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Ábrahám Róbert is felszólította Magyar Pétert és pártját, hogy távolítsák el soraikból Kollár Kinga képviselőt. Ha ezt 48 órán belül nem lépik meg, olyan tüntetéshullámmal kell szembesülniük, amire nem volt példa az őszödi beszéd óta – üzente a megmondóember.

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

