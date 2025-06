Orbán kontra Soros, duplázó Náray Tamás és az Ellopott felnőttkor – a Libri idén is díjazta a közönség kedvenceit

Az az év legjobb pszichológiai témájú kötete Bibók Bea az Ellopott felnőttkor című műve lett, gasztronómiában pedig pedig Borbás Marcsi Magyarország finom című kiadványa győzött. Utóbbis szerzője a hála mellett azt a reményét is kifejezte , hogy könyve nem csupán dísz lesz a könyvespolcon, „hanem rendszeresen használják majd a főzni szerető háziasszonyok – és persze a férfiak!”

Ugyancsak Libri irodalmi emlékdíjjal ismerték el az idén tavasszal 84 éves korában elhunyt Tolnai Ottót a Wilhelm-dalok című, először 1992-ben megjelent válogatott verseskötetéért.



A kategórianyertes művek részletes leírásai:



Az év közönségkedvence

Emeran Mayer: A bél-agy kapcsolat

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott könyve)

Emeran Mayer, a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem Orvostudományi Karának világhírű professzora, közel negyven éve kutatja a bél- és idegrendszer kapcsolatát, kölcsönhatásait. A tudóst és gyakorló gasztroenterológust a kutatási terület úttörőjeként tartják számon, több mint háromszázhetven tudományos cikket publikált a témában. Könyvében egyedülálló alapossággal tárja fel, hogy a bélrendszer a benne élő mikrobákkal miképpen tudja befolyásolni gondolatainkat, érzelmeinket, viselkedésünket. A kötetet forgatva forradalmi megállapításokat, elképesztő érdekességeket tudhatunk meg a szervezetünk komplex rendszeréről.

Az év szépirodalmi könyve

Náray Tamás: Apám szerint

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott szépirodalmi könyve)

Náray Tamás bebizonyította, hogy a történelmi családregény műfaját kellő alapossággal ismeri és érti, ezért magabiztosan tudja megteremteni a fiktív térben saját, több szálon futó történeteit is. A Zarah és Barbara című, nagy sikerű trilógia után intimebb területre merészkedik, ugyanis múltjának, gyermekkorának emblematikus alakját teszi meg főszereplőnek, aki nem más, mint az édesapja. A lapokon keresztül egy olyan családfő képe rajzolódik ki, aki a tisztesség és a felelősségvállalás szabályrendszere szerint éli életét, aki bölcs meglátásaival, tanácsaival a szeretet útján tereli a hozzá legközelebb állókat. A könyv neki állít emléket.



Az év tényirodalmi könyve

Edith Eva Eger: A balerina

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott tényirodalmi könyve)

Edith Eva Eger magyar származású holokauszttúlélő, 1949-ben férje oldalán emigrált az Egyesült Államokba, ahol pszichológusi diplomát szerzett. Gyermekként arról álmodozott, hogy híres balerina lesz, ám a második világháború kitörésével egészen máshogy alakult a sorsa. Auschwitzba került, ahol saját bőrén tapasztalta meg a szisztematikus kegyetlenséget. De hiába volt a szögesdrót és a megfélemlítés, az álmokat és a reményt nem vehetik el az embertől. A szerző könyve nemcsak a túlélésről, hanem a választás szabadságáról, valamint az újrakezdés erejéről is szól. Megható, megrendítő és felemelő – valódi útmutató a reményhez.



Az év legsikeresebb debütáló könyve

L. Dézsi Zoltán: A Korda

(az év legsikeresebb debütáló könyve)

L. Dézsi Zoltán tudósított az athéni és a pekingi paralimpiai játékokról, volt híradós műsorvezető, készített életrajzi filmet, és dolgozott a Kékfény című bűnügyi magazin riportereként is. Szenvedélye az információátadás, nem is csoda, hogy Magyarország egyik legismertebb táncdalénekesének, Korda Györgynek és feleségének, Balázs Klárinak az élettörténetét az ő tolmácsolásában ismerheti meg a nagyérdemű. A házaspár tagjai őszintén mesélnek pályafutásukról, magánéletük különös pillanatairól és a kettejük között máig tartó szerelemről.



Az év történelmi tényirodalmi könyve

G. Fodor Gábor: Orbán kontra Soros

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott történelmi témájú tényirodalmi könyve)

A politológus, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója két meghatározó magyar szereplő, Soros György és Orbán Viktor kapcsolatának izgalmas és ellentmondásos történetét tárja fel. A szellemi egyetértés idővel útelágazáshoz vezette az üzletembert és a nagy tervekkel érkező politikust. Az ígéretes együttműködés hamar szembenállásba fordult, kapcsolatuk mára világszinten is szimbolikus jelentőséget nyert.



Az év üzleti könyve

Sólyomi Dávid: Túl az osztalékon

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott üzleti tematikájú könyve)

Ritka az olyan eltökélt és tudatos befektető, vállalkozó, mint Sólyomi Dávid. Részvényekből passzív jövedelem, befektetési portfóliók összeállítása – mindez a kisujjában van. A szerző kézen fogja az olvasót, és feltárja előtte a pénz varázslatos világát. Választ kaphatunk többek között arra, hogy miként építhetünk stabil anyagi hátteret kellő tudatossággal és tervezettséggel. A közérthető útmutató évszázadok óta működő pénzügyi stratégiákra épül, amelyekkel passzív bevételi forráshoz juthatunk.



Az év határon túl legnépszerűbb könyve

Bán Mór – Karády Anna: Lillafüredi karácsony

(a 2024-es év határon túl legnagyobb példányszámban eladott könyve)

A Hunyadi című regényeposz szerzője, Bán Mór, valamint A füredi lány című történelmi regény megalkotója, Karády Anna egyedülálló, közösen jegyzett történettel lepte meg a múlt szerelmeseit. Feszes tempójú kémtörténet, káprázatos díszletek, fokozódó feszültség és persze Lillafüred mesebeli helyszíne – mintha csak filmvászonra kívánkozna a krimi jegyeit is magában hordozó szövevényes regény. A kötet a megjelenés után szinte rögtön karácsonyi bestsellerré vált.



Az év gyerekkönyve

Bartos Erika: Bogyó és Babóca – Ki kicsoda?

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott könyve a 0–12 éves korosztály körében)

A kortárs meseirodalom nagy építészét tisztelhetjük Bartos Erikában. Nélküle és szívmelengető történetei nélkül nem lenne ugyanolyan az esti mese jelentős ideje. Fontos szerzője ő a gyermekeknek, fontos a gyermekeket nevelő felnőtteknek is, hiszen rajzaiból, játékos mondataiból gondosan tervezi meg azt a képzeletbeli világot, amelyben az egész család otthonosan érezheti magát. A szerző különleges kötetében a meseszereplőket valódi, természetbeni alakjukban ismerhetjük meg. Megtudhatjuk, hogyan élnek a katicabogarak, mit esznek a csigák, vagy hogy milyen hatalmas egy igazi szarvasbogár.



Az év pszichológiai könyve

Bibók Bea: Ellopott felnőttkor

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott pszichológiai témájú könyve)

Bibók Bea pszichológus és szexuálpszichológus neve szakmai körökben jól ismert, a köztudatba a parentifikáció folyamatát leíró, Ellopott gyermekkor című kötetével robbant be, amely alapjaiban változtathatta meg a rossz kötődési mintákról és a szülő-gyerek viszonyról kialakult képünket. Ennek folytatásaként jelent meg az Ellopott felnőttkor, amely részleteiben tárja fel az infantilizálás mögött húzódó pszichológiai okokat, valamint megmutatja, hogy milyen láthatatlan károkat okozhat a túlzott gondoskodás. A szerző pszichológusi tapasztalatokra építve segít felismerni és felszámolni a családon belüli éretlenség ördögi körét.



Az év gasztronómiai könyve

Borbás Marcsi: Magyarország finom

(a 2024-es év legnagyobb példányszámban eladott gasztronómiai könyve)

Borbás Marcsi, akire érdemes hazánk gasztroangyalaként hivatkozni, kulináris kalandozásai során időről időre tematikus receptgyűjteményekkel lep meg minket. Segít abban, hogy mélyebben is megismerjük Magyarország tradicionális ízvilágát. Könyve ízeken és illatokon át vezet el bennünket a téli ünnepek fogásaihoz: disznótorok, böjti fogások, karácsonyi menük és nagymamák süteményei elevenednek meg a lapokon.



Libri irodalmi emlékdíj

Tolnai Ottó: Wilhelm-dalok

A kortárs magyar költészet utánozhatatlan egyénisége ebben az évben hagyott itt minket, mérhetetlen, fájó űrt hagyva maga után. Hagyatéka a hiány mellett temérdek nagy ívű lírai alkotás, gyönyörű szómontázs, csalhatatlan figyelem, egyedülálló tudáskorpusz. Tolnai Ottó művészi nagyságának az eredetileg 1992-ben megjelent Wilhelm-dalok című kötettel állítunk emléket. Versből építkező regény, majd regényből keletkező eposzi nagyság kerekedik ki az életmű kultikus darabjából.



Szerzői életműdíj gyermekirodalom kategóriában

Csukás István és Sajdik Ferenc illusztrátor

Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy csupaszív, mindig mosolygós, fantasztikus képzelőerővel megáldott meseíró, akinek fejéből olyan híres mesék figurái pattantak ki, mint a Pom Pom, a Süsü, a sárkány, A nagy ho-ho-horgász vagy éppen a Mirr-Murr. Az írót Csukás Istvánnak hívták, szívmelengető történetein gyermekek ezrei nőttek fel. Ám az igazán jó mesék a hozzájuk illő, karakteres illusztrációkkal válhatnak örök érvényűvé. Sajdik Ferenc grafikus és karikaturista varázsolta vizuálisan egyedülállóvá, szívünknek oly otthonossá Csukás világát. Szerzői életműdíjunkat ebben az évben a korszakalkotó párosnak, az öt éve elhunyt Csukás Istvánnak és a kilencvennégy éves Sajdik Ferencnek ajánljuk.



