Árvíz a fővárosban – képeken, ahogy Budapestet elöntötte az ár

Kevésbé ismert, de a 19. század második felében ugyancsak veszélyeztették áradások a magyar fővárost.

1876-ban főként a budai oldalt pusztította a víz, de Pest utcáit is elöntötte a Duna.

Tisza Kálmán miniszterelnök így referált a történésekről az uralkodónak:

„Február 20. után az I., II. és III. kerületekben (Buda és Ó-Buda) a csolnakok készen tartattak, az V. kerületben, az úgynevezett Vizafogón – mely csak 18-19 láb magasan fekszik – a lakosok kiköltöztetése megkezdődött. A víz folyton áradt, átlag óránként 1 hüvelykkel (2,6 cm-el). Szerdán délelőtt 10 óra felé a jég 17 láb 2 hüvelyk (543 cm) vízállás mellett ismét mozdult, fél órai zajlás után azonban megint megállott. Ekkor adatott az első jel, 3-5 percenként ismétlődő egyes ágyúdörrenés jelentette, hogy az első három kerület mélyebb pontjaira a veszély közeledik. A vizafogón pedig a víz ekkor már a partot túllépte, ahol a mentés tekintetében még szükséges utolsó intézkedések ekkor történtek, a csolnakok mindenütt készen tartattak, a katonaság egy része már igénybe vétetett.”

Kilátás a Gellért-hegyről a Királyi Palota (később Budavári Palota) és a Széchenyi lánchíd felé. Előtérben a Szent Demeter szerb templom és az Alexandriai Szent Katalin-templom. A felvétel az 1876-os dunai árvíz idején készült. (Fortepan/Ladinek Viktor)

A Pesti Napló 1876. február 27-i számában arról számoltak be egy szemtanút idézve, hogy a Margit-sziget teljességgel elpusztult.

„A sziget teljesen elpusztult. A Margitfürdő előtti pázsiton másfél ölnyi viz és jég áll, a fürdő melletti üvegházak drága és sok virágaikkal egészen elpusztultak. A viz számos fát kicsavart s a parkban kóvályogva, a földben rémitő lyukakat váj. A lóvonatu vasút épülete s a munkás lakók összedőltek. A Margitfürdőben másfél lábnyi a viz. A fürdő melletti szállodában, mely magas helyen fekszik (a vendéglőhöz nagy lépcső vezet) egy lábnyi víz áll, a villákban s a kisvendéglőben az első emeletig talult a viz. Nagyon kérdéses, hogy az épületek kiállják-e a viz nyomását, mely roppant erős. – A szigeten a vész alatt és most is negyven ember van, kik az alsó vendéglőbe menekültek, melynek magas terrasse-át a viz még nem lepte el. Kaps vendéglős tehenei e vendéglő táncztermében vannak elhelyezve.”

Persze katasztrófaturisták már ekkor is léteztek,

legalábbis erről számolt be ugyancsak a Pesti Napló ugyancsak a február 27-i számában.