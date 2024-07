Szuperminyonok és a kisvárosi léttel harcot folytató Gru – itt a negyedik rész!

Mindez még nem is hangzik annyira rosszul, bár összességében teljesen felesleges, és alig nyújt újdonságot a széria eddigi részeihez képest. Pláne, hogy némileg identitászavarban is szenved. Gru fia most eredendően gonosz, de végül csak megszereti a fatert, mert... Mert? És a szomszéd kislány, aki egyik percben még arról beszél, hogy mindig azt érezte, hogy gonosz, majd egy betörést követően már ő a környék legnagyobb buliarca? Valahogy semmi sem áll össze semminek nincs igazán értelme és lényege. Leginkább az jön át, hogy kellett még egy epizód. Mert bevétel.

És persze, nem egy Grúba kell mindenféle értelmet és mondanivalót belelátni, de azért na! Az első pont azért volt olyan szerethető, mert azt mutatta meg, hogy ha akar és van miért, akkor megváltozhat az ember. A rosszból is lehet jó, ha szeretettel fordulnak hozzá. Vagy hogy mindenki megérdemel egy újabb esélyt.

Klisék, de működtek, megmelengették az ember szívét, sőt pozitív példát mutattak.

Most nem nagyon van tanulság, pláne akkor, mikor a jó és a rossz együtt csinál magából hülyét egy börtön lakói előtt. Vagyis de, van! Pl. a legelején, hogy ha a gonosszal harcolsz, hajthatsz úgy a hegyi szerpentinen, mint az állat. Sőt, hazudhatsz és a gyereked is hazugságra kényszerítheted. Bocs, de ez nagyjából annyira szórakoztató, mint a különálló Minyonok, amiben a kis sárga izék már kb. fanatistaként keresik a gonoszt, akit követhetnek, és lényegében a sátánizmus a lételemük.