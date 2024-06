Ilyen még nem volt a magyar Parlamentben

Steindl Imre és tervezőcsapata, háttérben az Országház tervével. (Budamountfilm/Facebook)

Mindezzel kapcsolatban megemlítette azokat a korabeli támadásokat is, amiket az önmagukat a progresszió képviselőinek tartók Steindl pályaműve, majd a már kész épület ellen intéztek, többek között „óriási forgalmi akadálynak” nevezve azt – hasonlatosan azokhoz a negatív hangokhoz, amelyeket 2010 után a Kossuth tér eredeti állapotának visszaállítását követően lehetett hallani.

Ezután Káel Csaba, a magyar nemzeti mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos beszélt arról, hogy az Országház csodálatos épülete, ami „maga a történelem” régóta megérdemelt egy átfogó, a történetét a kezdetektől napjainkig bemutató filmet. Ami lehetővé teszi, hogy a vezetett sétákon túl megismerjük a ház titkait, el nem mondott történeteit; „erre film a legalkalmasabb eszköz, és most nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő alkotás született”.

Utazás a pincétől a padlásig

Ezt a nemzetköziséget erősíti a narrátorválasztás is. Ema Horváth felvidéki magyar származású amerikai színésznőt mások mellett A Gyűrűk Ura előzménysorozatából ismerheti a közönség, most pedig egyfajta személyes idegenvezetőként, angol nyelven (magyar felirattal) kalauzolja végig a nézőket a pincétől a padlásig.

Vele, sőt időnként az ő szemén keresztül tárulnak fel a Parlament legapróbb titkai is. Például, hogy pontosan hol áll és mit szimbolizál Zsolnay Vilmos szobra, mikor és miért költözött több száz gyerek hetekre a csodálatosan díszített falak közé, hogyan és hova menekítették a Róth Miksa festette üvegtáblákat Budapest második világháborús ostroma idején vagy hogy milyen, ma is látható nyoma van a Tisza István elleni, 1912-es, az Alsóházi teremben elkövetett merényletnek.

Ema Horvath Az ország háza című dokumentumfilm forgatásán. (Budamountfilm/Facebook)

Mindezt rövid, frappáns, így teljesen befogadható szakértői magyarázatok kísérik. A többek között Keserü Katalin, Nógrádi-Kerekes Margit és Rozsnyai József művészettörténészekkel, Lukács Józseffel, az Országház főépítészével, Hermann Róbert történésszel készített interjúk részleteiből ráadásul nem csupán a tényeket ismerhetjük meg, hanem a Parlamenttel kapcsolatos korabeli heves ízlésviták természetét is,

miközben a magyar nemzet hosszú történelmének egyes sorsfordító csomópontjai szintén felvillannak.

Hogy ne vesszünk el mindenben, arról a lenyűgöző képsorok gondoskodnak, beleértve az archív, például ’56-os és a legmodernebb technológiával készült mostani felvételeket is. Utóbbiak a rendező-operatőr Nagy András szerint azért is figyelemre méltóak, mert az új technikai eszközöknek (drónok nagyfényű objektívek stb.) hála az Országháznak olyan pontjait is meg tudták közelíteni, amelyeket még soha senki nem látott, valójában még azok sem, akik építették.