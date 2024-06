Ezekre a Generációkra bármikor számíthatunk – a Csík zenekarnak sose lesz vége

Mármint nem is olyan messze, mert bár a koncert végéig Presser Gábor vagy éppen Karácsony János is tiszteletét tette, hogy a Most múlikon felül igazi magyar könnyűzenei klasszikusokat is kapjunk a kevéske népdal (Rózsa, rózsa…) mellett, számomra

az igazi meglepetés és csúcs Beck Zoli volt, aki egyből belopta magát a közönség szívébe, majd az Azt hittem érdemessel olyan varázslatot hozott, amire kevesek képesek.

A Vad Fruttikat idéző dalszöveghez és énekhez a Csík adta a Ghymes-hangulatú zenét, ami együtt páratlan párost alkotott. Itt már én is úgy voltam vele, hogy minden mindegy, ez az este csodálatos, szívből jövő és szívhez szóló, szóval bármi történjen, mi valahol más szinten járunk épp a föld és az ég között.