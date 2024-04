A megsemmisülést csak elviselni lehet, de van, hogy a beletörődés csupa gyönyör és béke – Michel Houellebecq új könyvében is jósol

A 2015-ös Behódolással kapcsolatban talán nem is kell részleteznünk, a szerző mennyire aktuális művet írt. Elég csak annyit megemlíteni: ugyanabban az évben történt, hogy iszlamista terroristák tömegmészárlást rendeztek a párizsi Bataclan szórakozóhelyen.

A Megsemmisülni című, legújabb könyvében nem ennyire egyértelmű, melyik aggasztó társadalmi jelenséget állítja a középpontba Houellebecq. Példának okán szerepel benne a migráció, a követhetetlenül robogó technikai fejlődés, a techguruk egyre nagyobb hatalma, a mesterséges megtermékenyítés vagy az eutanázia. Ráadásként (vagy lehet hogy valódi központi kérdésként) pedig megjelenik a misztikum: egészen pontosan a terrorizmus összefonódik benne a sátánizmussal (nem csoda, Houellebecq nagy előképének tartja a sátánizmussal sokat foglalkozó Joris-Karl Huysmans tizenkilencedik századi francia írót),

de a szerző nyitva hagyja a kérdést, hogy kik is a sátánisták valójában,

amin aztán az olvasó napokig rágódhat a becsavarodást kockáztatva.

A történet főhőse Paul, egy negyvenes évei végét taposó közgazdász, aki a francia gazdasági miniszter jobbkeze, de ez ne tévesszen meg senkit. Paul semmilyen befolyással nem bír nemhogy a világban, de még a Franciaországban zajló eseményekre sem. Egy egyszerű végrehajtó, a munkáját tulajdonképpen sokan el tudnák végezni a minisztériumból, az ő igazi feladata az, hogy egy zseni barátja: a miniszteré. Főhősünk igazán a saját életében megjelenő akadályokkal se boldogulna könnyen, ha nem lennének jó kapcsolatai, akik néha segítenek neki olyan dolgokban, amelyeknek elvileg maguktól is működniük kellene. Az egyik szereplő szájából el is hangzik, hogy a nepotizmussal semmi gond nincs. Igaz, az illető valószínűleg általában nyertese a nepotizmusnak.

A történet a közeljövőben játszódik, a ‘20-as évek végén, Houellebecq pedig azzal számol, hogy addigra az eutanázia eléggé elterjedt jelenséggé válik Franciaországban.

Ám nem ennyire egyszerű a helyzet, a társadalom körében ez ugyanis így nincs még kimondva, nem történt még meg a beismerés, a szembenézés, de a gyakorlatban már nagyban zajlik, amit manapság idehaza divatosan „életvégi döntésként” szokás emlegetni. Mégpedig úgy, hogy az állami egészségügy különböző szabályokkal, na meg az egyre elviselhetetlenebb állapotával az eutanázia felé tereli a betegeket, meg persze a családtagokat is. Ilyen helyzetben azért elgondolkodtató, hogy az „életvégi döntést” mennyire lehet szó szerint érteni. Ki dönt valójában? Ebbe a helyzetbe kerül Paul is, akinek apja agyvérzés következtében lebénul (csak a szemét és a szemhéját tudja mozgatni és egy idő után megtanulja magától lenyelni a pépesített ételt is), de szellemileg ép marad. Csakhogy az őt ellátó egészségügyi intézmény ott akadályozza, hogy emberhez méltó körülmények között éljen, ahol csak tudja, így Paul és a testvérei egy földalatti radikális csoport segítségét kérik, hogy az apjukat kimenekíthessék a kórházból. Természetesen nem nehéz kitalálni, milyen címkét kap egy fősodratú újságban a valódi életvégi döntés érdekében tett illegális lépés: fasizmus.

A regény szerint az évtized végére olyan értékrend fog uralkodni Franciaországban, hogy az afrikai Beninből nemrég érkezett ápolónő elundorodik Európától és honvágya támad, mondván: odahaza soha nem bánnának úgy az öregekkel, mint Franciaországban.

Ezt a gondolatot később az egyik mozgalmár, aki segédkezett a lebénult öregember kimenekítésében, jobban kifejti. Értelmezése szerint a modern nyugati társadalmak nem az alapján értékelik az egyént, hogy mennyi mindent csinált már, hanem hogy még mennyi mindent csinálhat. Ezért van az, hogy a gyerekeket többre tartják, mint az öregeket.

E nézőpont serint az idősek hiába dolgozták végig az életüket, már képtelenek a munkára, így mind értéktelenek, ellentétben a gyerekekkel, akik még nagyon sokáig húzhatják az igát, mire belegebednek.

Ha ez így van, nem csoda, ha újabban ennyire nagy erőkkel kampányolnak amellett, hogy minél több munkaképtelen ember döntsön úgy, hogy itt hagyja ezt a siralomvölgyet. Nem ez lenne az első eset, hogy hangzatos szólamokba, humanista eszmékbe csomagolva kínálnának nekünk gazdasági racionalitást, amelyet mi, érző lények csupaszon azért nem akarnánk elfogadni. Így lépne be az utilitarizmus az ábrahámi vallások után hagyott űrbe, abba a semmibe, amelyet az üres humanizmus csinált meg neki.

Mégis,

a Megsemmisülni igazi hősei nem a földalatti mozgalmárok, a francia gazdaságot beindító miniszter vagy a terroristák után nyomozó elhárító tisztek, hanem az odaadó nők.

Madeleine, aki beköltözik a kórházba, és akár a földön is elalszik a lebénult férje ágya mellett, Cecile, aki nem keveri össze a munaknélküli férjét egy semmirekellővel, csak mert épp nincs állása, és Prudence (egyértelműen beszélő név), akibe egy hosszú, elunt házasság során is újra bele lehet szeretni és (ami talán ugyanaz) meg lehet kívánni.

Utóbbi Paul felesége, akivel nem találkozunk rögtön, csak néhány tulajdonságába avat be minket a narráció, amelyek alapján igen könnyű rögtön megutálni: vegán, szerinte Paul „prosztó kaját” eszik, és valami olyan vallása van (wicca), amire egy átlag „prosztónak” biztosan rá kell gugliznia, és az elmondottak alapján kicsit frigidnek is tűnik. Szóval igazán megérdemelné ezek alapján, ha Houellebecq szokásához híven adna neki, ugye? Aztán az író mégsem elégíti ki a konzervatív ízléssel és egy kis rosszindulattal megáldott férfiember azon sekélyes vágyát, hogy egy frigidvegán wicca porig legyen alázva, ehelyett újra kiderül, hogy az élet bonyolult, Prudence pedig tényleg prudens, odaadó, jó értelemben kiszámítható társ. Ja, és nagyon nem frigid. Különben is, hasonlít Carrie-Ann Mossra a Mátrixból, és ezt a maga elé tett ziccert már nem hagyja ki Houellebecq, csak hogy tényleg kielégítsen sekélyes vágyakat is, amelyek gyökerei a kamaszkorba nyúlnak vissza.

A megosztó francia író ezúttal tehát a házasságról, a férfi és nő kapcsolatáról – magához képest – szokatlanul optimista művet írt.

De azért ez nem azt jelenti, hogy rózsaszínbe borult Franciaország ege, az élet (és a halál) még mindig legfeljebb csak elviselhető lehet Houellebecq szerint. De az elviselés néha csupa gyönyör és béke, talán épp a beletörődésnek köszönhetően.