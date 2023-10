Íme a baloldal nagy-nagy művésze, Krúbi, aki „OKOSKODIK miközben DUGJA a levegőt” (VIDEÓ)

Hasonló Gryllus Dorka is, aki a homo- és transzszexualitással hódít. Nemrég azt fejtegette a színésznő, hogy „mindenkiben él férfi és nő is, és itt is rengeteg múlik az arányokon; minden ember valahol a két végpont között tartózkodik, de ez egy skála”, a látványosan homofób emberek jelentős részét pedig azért irritálja a homoszexualitás, mert maga is homoszexuális.