Miért nem baj, hogy Krúbi szigetes koncertjén zúgott a „mocskos Fidesz”?

Most tekintsünk el attól, hogy ezek után Krúbi lemondhat a fideszes vezetésű önkormányzatok rendezvényein való részvételről (nem, ez nem cenzúra, ki hívná meg akár a kedvenc előadóját, sőt, fizetne neki azt követően, hogy az mocskosnak titulálta nagy nyilvánosság előtt…), ahogy az ilyen húzásokkal hárommillió potenciális rajongónak is búcsú inthet. Mindegy, marad neki elég. Csupa ellenzéki.

Azon se akadjunk fenn, hogy nemhogy a Fideszt, de

a magukat a fideszesek közösségéhez tartozónak érzők tömegeit is sérti ez a húzás,

ami ha jogilag nem is feltétlenül, morálisan akár aggályos is lehet. De persze ez afféle kőkemény lázadás, bevállalás, ami ugye a baloldal szerint maga a művészet, szóval zárójel bezárva.

Azt is megkockáztatnám, ha valamilyen „csoda” folytán Gyurcsány vagy Márki-Zay lenne most hatalmon, kapnának a DK-sok és az MMM-esek a művész úrtól. Krúbi a dalszövegei alapján kicsit zaklatott személyiség, jól pereg a mocskos nyelve, ügyesen és gyorsan fűzi a gondolatait, olykor zseniális, ám a politikát amolyan woodstocki daccal utasítja el. Sőt, talán gyűlöli is. A Fideszt biztosan, így alighanem a fideszeseket is. Nagy tömeg, elbírja.

Lelke rajta, neki nem kell a hazai energiapolitikát befolyásoló vagy a nemzetközi kapcsolatokat meghatározó döntéseket meghoznia, nem felelős ezekért, sőt, igazából semmiért sem, az ő terepe a szórakoztatás és a gőz levezetése bizonyos körökben.

Két szerény következtetést azért mindenképp levonnék a jelenségből, annak óvatos megjegyzésével, hogy míg Tusványoson a Quimby és Péterfy Bori is adhatta a talpalávalót, a Szigetre (bármennyire) jobbos előadót nyilván elvből nem hívnak.

Hiába, a tolerancia valójában nem liberális műfaj.

Legyünk megengedők: afelé szelektív dolog ez a modern tolerancia, ha nő vagy, de férfinak érzed magad, az ünnepelendő, ám ha szerinted Orbán Viktor zseniális politikus, akkor inkább szaladj!

Na de a szerény következtetések!

Egy nap a Szigeten alsó hangon 50 ezer forint, de fogyasztás esetén sanszosabb a 100 ezer. Vagyis

a Fideszt „mocskoló”, lázadó Krúbi-fanok zömmel a beérkezettek, az elmúlt évek nyerteseinek köréből kerülnek ki.

Ettől még lehetnek elégedetlenek? Hogyne! Csak azért mégis, na.

Másrészt: a Telex munkatársának objektív leírása alapján konkrétan az történt, hogy üvöltött a „mocskos Fidesz!, mint a szar”, szerinte rengetegen voltak a koncerten „olyan volt, mintha az összes magyar Krúbira ment volna”. Nyilván viccelt, de ha mégsem, úgy

ez az elfogulatlan tényközlésnek ahhoz hasonlatos megnyilvánulása, mint amikor Joe Biden győzelmét szakmailag kommentálva egy elemző szimplán elbőgte magát a meghatottságtól a CNN-en.

Valójában nem az összes magyar ment Krúbira, nem ők a valódi többség, ahogy 2018 áprilisában a budapesti utcákat a választást követően ellepő ezrek sem voltak az „összes magyar”.

Hát ilyen ez a Magyarország, jól szituált fiatalok lázadnak egy popkoncerten üvöltve a fesztiválon, az egésznek lelkesen tapsol a „független” média, úgy, mintha ez lenne maga a valóság. Remek a hangulat a buborékban, közben közeledni látszik a Fidesz újabb választási győzelme. Talán legfeljebb az bosszantó, nem is kicsit, hogy eközben művészeink és mások, itthon és külföldön a kormánnyal ellentétes vélemények elhallgattatásán sopánkodnak. De hát ezt meg már megszokhattuk.

Mindenesetre hajrá, Krúbi! Hajrá, Magyarország!

Nyitókép: Facebook/Nagy Márton